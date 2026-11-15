Adana'da doğumu geciken Badem sezaryenle 6 yavrusunu dünyaya getirdi - Son Dakika
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Adana'da doğumu geciken Badem sezaryenle 6 yavrusunu dünyaya getirdi

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Adana\'da doğumu geciken Badem sezaryenle 6 yavrusunu dünyaya getirdi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde doğumu geciken British cinsi kedi Badem, veteriner hekim İsmail Serdar Sayar'ın kontrolü sonrası sezaryenle 6 yavrusunu dünyaya getirdi. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Badem'in yavruları kuvözde 7 gün daha kalacak.

Adana'da doğum zamanı geciken kedi, sezaryen yöntemiyle 6 yavrusunu dünyaya getirdi.

British cinsi kedisi Badem'in doğum zamanının geciktiğini fark eden Taner Oktay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine başvurdu.

Veteriner hekim İsmail Serdar Sayar tarafından yapılan kontrolde, doğumun daha da gecikmesinin anne ve yavrular açısından hayati tehlikeye yol açabileceği belirlendi.

Doğumun sezaryen yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verilmesinin ardından ameliyata alınan kedi, 6 yavrusuna kavuştu.

Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan kedi ve kuvöze yerleştirilen yavruların tedavisi devam ediyor.

Sezaryen güç doğumlarda hayat kurtarıyor

Veteriner hekim Sayar, AA muhabirine, kedinin doğumunun gecikmesi üzerine sezaryen ameliyatına alındığını söyledi.

Kedilerde doğum süresinin uzamasının önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulayan Sayar, "Kedilerde, genellikle gecikmiş doğumlarda yani gününden sonra hayli zaman geçtikten sonra doğum yapamadığı durumlarda, güç doğumlarda, yavrunun iri olduğu zamanlarda veya bir sebepten anne rahminde öldüğü durumlarda doğum gerçekleşemiyor. Sezaryen, bu durumda yapılan acil bir ameliyattır." diye konuştu.

Sayar, doğum zamanının uzamasının yavrularda oksijensiz kalma, anne kedide ise ciddi sağlık sorunları yaşanması gibi risklere neden olabileceğini ifade etti.

Badem'in ameliyatının başarılı geçtiğini dile getiren Sayar, şunları kaydetti:

"Badem'in ameliyattan sonra yaklaşık 7 günlük bir rehabilitasyon dönemi var. Yani ameliyattan sonra postoperatif bakımı var. Yavrular yoğun bakım kuvözünde 7 gün daha misafirimiz olacaklar. Sonra taburcu olup yuvasına, evine geri dönecek."

Kaynak: AA
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