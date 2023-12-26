Son Dakika Kedi Haberleri

13:48 Ağrı'da soğuk hava sokak hayvanlarını etkiliyor Ağrı'da aşırı soğuk hava, sokak hayvanlarının açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik, sokak hayvanlarına yardım etmenin bir insanlık borcu olduğunu belirtti.

12:03 Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden Patili Dostlara Destek Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, patili dostlar için sıcak bir yuva olurken sokakta yaşayan canlıların da beslenmelerine destek oluyor. Bakımevi, tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

11:19 Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden Sokak Hayvanlarına Destek Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, sokak hayvanlarının beslenmesine destek olurken, patili dostlarımız için sıcak bir yuva olmaya devam ediyor. Bakımevinde yapılan iyileştirmeler ve çalışmalar sayesinde birçok canlıya yardım ediliyor.

09:33 Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, mahsur kalan kediye yardım etti Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince indirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla kediyi kurtardı.

09:25 Kuşadası Belediyesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde 518 Kedi Ücretsiz Kısırlaştırıldı Kuşadası Belediyesi tarafından hizmete açılan Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde bugüne kadar sahipsiz 518 kedi ücretsiz olarak kısırlaştırıldı. Hayvan severler, bu önemli uygulama için Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

22:53 Damdan düşüp demir saplanan kediyi itfaiye kurtardı Adana'da bir kedi, damdan düşerek başka bir evin çatısına saplanan demirden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kedi veterinerde tedavi altına alındı.

22:49 Yalova Altınova'da yemek atıkları sokak hayvanlarına mama oluyor Yalova Altınova'da yemek atıkları sokak hayvanlarına mama oluyor Altınova Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi sayesinde son 2 ayda çöpe gidecek bin 500 kiloya yakın yemek atığı, 600 kilo kedi ve köpek mamasına dönüştürüldü.

22:32 Mahalleliden çöp eve pankartlı tepki Ankara'da bir binanın giriş katında yaşayan yaşlı kadının evinden gelen kötü kokular üzerine mahalleliden pankartlı tepki geldi. Bina sakinlerinin apartmana astığı pankartta, 'Dikkat, bu binada çöp ev vardır. Siz de çöp evli bir binada yaşamak ister misiniz' ifadeleri yer aldı.

16:57 Yalova'da mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak kediyi ağaçtan indirdi. Kurtarılan kedi daha sonra gözden kayboldu.

16:49 Kuşadası Belediyesi'nden Ücretsiz Kısırlaştırma Hizmeti Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde bugüne kadar 518 kedi ücretsiz olarak kısırlaştırıldı. Hayvan severler, bu uygulama için Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

14:41 Edirne'de kamyonetlerin karıştığı kazada bir kişi yaralandı, yola dökülen kedi ve köpek mamaları trafiği aksattı Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen kazada, M.Ş'nin kullandığı bir kamyonet, kedi ve köpek maması taşıyan başka bir kamyonetle çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda yola dökülen kedi ve köpek mamaları nedeniyle trafik aksadı. Ancak, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

14:29 TEM Otoyolu'nda kaza: Yola savrulan mamalar trafiği kapatıyor Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucu devrilen kamyonetlerden biri yola savrulan plastik ve hayvan mamaları sebebiyle otoyolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

12:44 Altınova'da çöp artıklarından kedi ve köpek maması üretimi Yalova'nın Altınova ilçesinde kurulan tesiste, çöpe gidecek yemek artıklarından kedi ve köpek maması üretilerek hayvanseverlere dağıtılıyor. İlk 2 ayda 1500 kilogram yemek atığı 600 kilogram kedi ve köpek mamasına dönüştürüldü. Üretilen mamaların yüzde 20'si barınağa, yüzde 80'i ise evlerinde hayvan besleyen vatandaşlara ücretsiz veriliyor.

11:12 Türkiye'de 2023 böyle geçti: Şubat Türkiye, şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

10:56 Tüketici Birliklerine Yapılan Şikayetlerde Fahiş Kira Artışı Öne Çıktı Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, bu yıl tüketici birliklerine yapılan 11 bin şikayetin çoğunun ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarından kaynaklı fahiş kira artışı şikayeti olduğunu belirtti. Ayrıca, dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik şikayetlerde de artış yaşandığı ifade edildi.

10:14 Adana'da demire saplanan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kedi, damdan düşerek demire saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı kedi, veterinerde tedavi altına alındı.

20:00 Sivas'ta 8 bine yakın hayvan mikroçiple takip ediliyor Sivas'ta 2021 yılında hayata geçirilen yönetmelik çerçevesinde 7 bin 721 evcil hayvana mikroçip takılarak kimlik sahibi oldu. Mikroçip uygulaması sayesinde hayvanların aşı ve hastalık durumları takip edilirken, terk edilmelerinin önüne geçildi. Sivas'ta 4 bin 724 kedi ve 2 bin 997 köpek kayıt altında bulunuyor.

19:49 ''Ormanın hayaleti'' diye bilinen vaşak, fotokapana yakalandı Kırıkkale'de ormanlık ve dağlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar tarafından, halk arasında ''ormanın hayaleti'' olarak bilinen koruma altındaki vaşak görüntülendi.

13:02 Balıkesir'deki İlkokul Öğrencileri Hasta Kediyle İlgileniyor Faruk Kızıklı İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, okul bahçesinde buldukları hasta kediye Burhaniye Belediyesi'nin desteğiyle bakım sağlıyor. Kedi, veterinerlik birimi tarafından tedavi edilerek sokak hayvanları bakımevinde gözlem altına alındı.

12:19 Kocasinan Belediyesi'nden gençlere hayvan sevgisi Kocasinan Belediyesi, gençlere hayvan sevgisini aşılamak için 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' projesini hayata geçirdi. Üniversite öğrencileri, kedi kasabasını ziyaret ederek can dostlara sevgilerini gösterdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projenin büyük ilgi gördüğünü belirterek, belediyenin sıra dışı projeler yaptığını söyledi.

11:00 Yedi İklim dergisinden Filistin özel sayısı Genel Yayın Yönetmenliğini Ali Haydar Haksal'ın üstlendiği kültür, sanat ve edebiyat dergisi Yedi İklim'in Filistin Özel Sayısı yayınlandı.

23:04 Kastamonu'da vahşice telef edilen kedi için hayvanseverlerden tepki Kastamonu'da bir apartman dairesinde vahşice telef edilen kedi için hayvanseverler yürüyüş yaparak tepki gösterdi. Hayvanseverler, şüphelinin bulunabilmesi için suç duyurusunda bulunarak olayı protesto etti.

22:47 Edirne'nin tek kadın tır şoförü: Ambulans şoförlüğünden tır şoförlüğüne başladı Edirne'nin tek kadın tır şoförü: Ambulans şoförlüğünden tır şoförlüğüne başladı İstanbul'dan İsveç'e tek başına tır şoförlüğü yapan kadın takdir ediliyor Edirne Belediyesi bünyesinde ilk kadın ambulans şoförü olarak işbaşı yapan ve buradaki 6 yıllık çalışma hayatını bırakan 1 çocuk annesi...

14:07 Bilecik'te ayı ve yavruları köye girdi Bilecik'in İnhisar ilçesinde bulunan bir köyde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, ayı ve yavrularının köye girdiği ve sokaklarda dolaştığı görülüyor. Ayı ve yavruları daha sonra kaybolurken, kameralara çakalın da takıldığı görülüyor. Site yöneticisi ise bölgede hem evcil hem de yaban hayvanlarının sıkça görüldüğünü belirtiyor.

09:51 Edirne'nin tek kadın tır şoförü Edirne Belediyesi bünyesinde ilk kadın ambulans şoförü olarak işbaşı yapan ve buradaki 6 yıllık çalışma hayatını bırakan 1 çocuk annesi Çiçek Yalçın artık tır şoförü olarak mesleğine devam ediyor.

23:10 Veterinerde kısırlaştırma ameliyatı sonrası telef olan kedisi için adalet istiyor Çekmeköy'de yavruyken sahip olduğu ve büyüttüğü kedisi kısırlaştırma ameliyatı sonrasında telef olan Buğra Kartal, yaşanan olaydan dolayı veteriner kliniğini sorumlu tuttu. Adalet istediğini belirten Kartal, olayı yargıya taşıdı.

15:09 Kastamonu'da kedi öldürülmesine tepki gösterildi Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir apartmanda kedinin öldürüldüğü iddiasıyla hayvanseverler gösteri düzenledi. Hayvan haklarına dikkat çeken grup, suç duyurusunda bulundu ve hayvanların korunması gerektiğini vurguladı.

11:57 Antalya'da Sokak Hayvanları Mikroçip ile Kayıt Altına Alınıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanları takılan mikro çip ile kayıt altına alınıyor. Böylelikle sahiplenilen hayvanın sokağa terketmenin önüne geçilirken, hayvanını geri almayan kişilere 6 bin liraya yakın ceza yazıldığı bildirildi.

10:08 Kısırlaştırma ameliyatı sonrası telef olan kedi için dava açıldı Çekmeköy'de yavruyken sahip olduğu ve büyüttüğü kedisi kısırlaştırma ameliyatı sonrasında telef olan Buğra Kartal, veteriner kliniğini sorumlu tutarak adalet istediğini belirtti ve olayı yargıya taşıdı.

20:32 Boş arazide dua eden şahıs ekipleri harekete geçirdi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş arazide dua eden bir şahsın olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kontrol edilen mezardan kedi ölüsü çıktı.

20:08 Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Genel Kurul'da TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçeleri üzerine görüşmeler başladı.

13:54 Kayseri'de boş mezarda dua eden kişi ihbarı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş arazide dua eden bir kişi olduğu ihbarı üzerine yapılan kontrolde, mezardan kedi cesedi çıktı.

12:32 Sakarya'da yaralı kedi tedavi altına alındı Taraklı ilçesinde bekçiler tarafından yaralı halde bulunan kedi, Taraklı Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

10:36 Emekli adliye personeli kedisine merdiven yaptı Bolu'da yaşayan emekli adliye personeli Selim Akça, evinde beslediği kedisinin dışarıya rahatça çıkabilmesi için balkondan bahçeye tahtadan merdiven yaptı. Akça'nın bu yöntemi mahalle halkı ve hayvanseverler tarafından beğenildi.

10:28 Sakarya'nın Tarım Başarısı, 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde Anlatıldı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde Sakarya'nın tarım politikalarını anlattı. Tohumu korumanın geleceği korumak anlamına geldiğini belirten Yüce, tarımda uluslararası temsil kabiliyetini kazandıran projeleri örnek verdi. Yüce, Sakarya'nın cennet topraklarını dünya markası haline dönüştüren bir anahtar olarak kullandıklarını ve tarımda hayata geçirdikleri projelerin birçoğunun dünyaya örnek olduğunu söyledi.

09:48 Van Kedileri 2023 Sezonunu 145 Yavru İle Kapattı Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2023 yılında 3 parti halinde gerçekleşen doğumlar sonucunda 145 yavru elde etti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yılın başarılı geçtiğini belirterek, 80 yavruyu ailelerle buluşturduklarını söyledi.

11:05 Kedilerin araçlara girmesi konusunda uyarı Havaların soğumasıyla birlikte kedilerin araçların kaputuna veya diğer bölümlerine girdiği belirtilerek, vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Uzman veteriner hekimler, araçları çalıştırmadan önce motor kısmında ses çıkarmanın ve kaputu kontrol etmenin önemli olduğunu vurguladı. Emniyet ise sürücülere, araçlarını çalıştırmadan önce gerekli kontrolleri yapmaları çağrısında bulundu.

19:13 Lords Mobile ve Shrek İş Birliği IGG'nin geliştirdiği Lords Mobile oyunu, dünyanın en popüler film serilerinden Shrek ile iş birliği yaparak oyunun evrenine özel etkinliklerle Shrek karakterlerini dahil ediyor. Oyuncular, Shrek'in Macerası etkinliği ve diğer etkinliklerle ödüller kazanma şansına sahip olacaklar.

16:19 Ünye Belediyesi Sokak Kedilerinin Kısırlaştırmasına Destek Veriyor Ünye Belediyesi, sokak kedilerinin kısırlaştırılması için destek sağlayarak 2023 yılında yaklaşık 120 sokak kedisinin kısırlaştırılmasını sağladı. Mahalle sakinleri tarafından bakımları üstlenilen sokak kedileri, belediye tarafından Haylaz Patiler aracıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürülerek kısırlaştırılıyor ve tekrar mahalle sakinlerine teslim ediliyor.

15:19 Fatih'te 9 ölü kedi davasında tanık ifadesi Fatih'te yavru bir kediyi çantasına koyan ve iş yerinde 9 ölü kedi bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada tanık ifadesi alındı. Tanık, sanığın kedilere kötü muamelede bulunduğunu ve ihbarda bulunduğunu belirtti. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını belirlemek için gözlem altına alınmasına karar verdi.

14:53 Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı Doğal gaz sıkışması sebebiyle patlama yaşanan binanın 5'inci katında mahsur kalan Himalayan cinsi 'Limoş' isimli kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Binadan çıkarılan kedi, boşaltılan binadaki çalışmaları izleyen sahibi Nilgün Cavdar'a teslim edildi. Kedisine kavuşan Nilgün Cavdar, sevinçle olay yerinden ayrıldı.

11:27 Fatih Camisi'ndeki Kedileri Taşıyan Sanığın Akıl Sağlığı Gözlem Altına Alınacak İstanbul'daki Fatih Camisi'nin bahçesindeki kedileri sırt çantasına koyarak götüren ve iş yerinde ölü kedi bulunan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

11:26 Fatih'te Sokak Kedilerini Öldüren Sanığa Gözlem Kararı Fatih'te sokak kedilerini sırt çantasına koyarak götüren ve iş yerinde ölü bulunan 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanığın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi.

11:22 Fatih'te 9 ölü kedi davasında tanık ifadesi Fatih'te yavru bir kediyi çantasına koyan ve iş yerinde 9 ölü kedi bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada tanık ifadesi alındı. Tanık, sanığın kedilere kötü sözler söylediğini ve iki kez ihbarda bulunduğunu belirtti. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını belirlemek için gözlem altına alınmasına karar verdi.

11:16 Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde 80 yavru sahiplendirildi Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından kurulan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde bu yıl doğan 145 yavrudan 80'i sahiplendirildi. Merkezde yapılan çalışmalarla Van kedilerinin sayısı artırılırken, kalan yavrular da koruma altına alındı. Sağlık karnesi çıkarılan kediler, aşıları yapıldıktan sonra sahiplerine teslim edildi.

11:01 Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Sokak Hayvanlarına Isıtıcılarla Koruma Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen sokak hayvanları, elektrikli ısıtıcılarla soğuktan korunuyor. Merkezde bulunan kedi ve köpekler, ısıtıcılar ve yardımcı eşyalarla soğuk havalardan korunuyor. Merkezde 2023 yılından bu yana binlerce hayvan tedavi edilerek misafir edildi.

10:40 Kırıkkale Belediye Başkanı, 'köpek köyü' projesiyle başıboş köpek sorununu çözmeyi önerdi Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, valiliklerin, kaymakamlıkların ve belediyelerin paydaşlığında yapılacak 'köpek köy' projeleri ile Türkiye genelinde yaşanan 'başıboş köpek' probleminin çözülebileceğini söyledi.

23:22 Muğla'da çöp konteynerinde zehirlenerek telef olan 6 kedi bulundu Muğla'nın Milas ilçesinde bir alışveriş merkezi yakınındaki çöp konteynerinde iddiaya göre zehirlenerek telef olmuş altı tane kedi bulundu. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye zabıta ekipleri geldi. Bulunan kediler, görevliler tarafından çöp kamyonuna yüklendi. Mahalle sakinleri ve öğrenciler, kedilerin üzerlerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığını, bu nedenle ölümlerin zehirlenme sonucu gerçekleştiğini iddia etti.

20:27 Pisi pisi diyerek çağırdığı hayvanın vaşak olduğunu geç anladı Erzincan'da nesilleri tehdit altında olduğu için kırmızı listede yer alan vaşak, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vaşağı köpek zanneden vatandaş, 'pisi pisi' diyerek çağırdı.