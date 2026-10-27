Çöken binanın molozları arasından 6 gün sonra kedi sesi geldi! İtfaiye yaralı kurtardı - Son Dakika
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Çöken binanın molozları arasından 6 gün sonra kedi sesi geldi! İtfaiye yaralı kurtardı

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Çöken binanın molozları arasından 6 gün sonra kedi sesi geldi! İtfaiye yaralı kurtardı
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Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi'nde 21 Ekim'de yıkılan 3 katlı binanın enkazını kaldıran işçiler, bu sabah molozların altından bir kedi sesi duydu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kediyi yaralı halde çıkardı. Mahallelinin sokakta beslediği kedi, tedavisi için belediyenin hayvan barınağına teslim edildi. Binanın çökmesinde 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan ölmüş, kardeşi Kenan Akçaharman yaralanmıştı.

ZONGULDAK'ta, 6 gün önce çöken, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı binanın enkazında sıkışmış halde bulunan kedi, yaralı olarak kurtarıldı. İtfaiye tarafından enkazdan çıkarılan kedi, tedavi altına alındı.

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde 21 Ekim'de çöken 3 katlı binada enkaz altında kalan Kenan Akçaharman (68) yaralandı, ablası Türkan Akçaharman Özhan (74) ise hayatını kaybetti.

MOLOZLARIN ALTINDAN KEDİ SESİ GELDİ

Bugün sabah saatlerinde, yıkılan binanın molozlarını kaldırmak için çalışma yapan işçiler, enkaz altından bir kedi sesi geldiğini duydu. Sesin geldiği noktayı kontrol eden işçiler, bir kedinin enkazda sıkıştığını gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALI KEDİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan kedi, tedavisi için Zonguldak Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Tedavisi süren kedinin yıkılan binadaki aileye ait olmadığı ancak mahalleli tarafından sokakta beslendiği bildirildi.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • x87rb72jks x87rb72jks:
    kediyi kurtaranlardan Allah razı olsun. örnek bir davranış 1 0 Yanıtla
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