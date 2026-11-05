Rafael Leao da Ronaldo\'ya veda etti

Portekiz Milli Takımı kariyerine noktayı koyduğunu açıklayan efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'ya, milli takımdan arkadaşları tek tek veda ediyor. Son olarak bir paylaşım da Rafael Leao'dan geldi.

LEAO'DAN RONALDO'YA VEDA

Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu, kararını duyuran efsane kaptanı için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

''HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER''

Leao, Portekiz futbolunun simge ismi Ronaldo'ya veda ederken, "Bir neslin idolü… Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.