Rafael Leao da Ronaldo'ya veda etti - Son Dakika
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Rafael Leao da Ronaldo'ya veda etti

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Rafael Leao da Ronaldo\'ya veda etti
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Portekizli futbolcular, milli takımı bıraktığını açıklayan Cristiano Ronaldo'ya tek tek veda ediyor. Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao da milli takıma veda eden Cristiano Ronaldo için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Portekiz Milli Takımı kariyerine noktayı koyduğunu açıklayan efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'ya, milli takımdan arkadaşları tek tek veda ediyor. Son olarak bir paylaşım da Rafael Leao'dan geldi.

LEAO'DAN RONALDO'YA VEDA

Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu, kararını duyuran efsane kaptanı için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

''HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER''

Leao, Portekiz futbolunun simge ismi Ronaldo'ya veda ederken, "Bir neslin idolü… Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı. 

Rafael Leao da Ronaldo'ya veda etti
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