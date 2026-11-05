Efeler'de pencerede mahsur kalan kedi 4. kattan atladı, açılan örtüye düşerek sağ kurtuldu - Son Dakika
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Efeler'de pencerede mahsur kalan kedi 4. kattan atladı, açılan örtüye düşerek sağ kurtuldu

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Efeler\'de pencerede mahsur kalan kedi 4. kattan atladı, açılan örtüye düşerek sağ kurtuldu
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Efeler\'de pencerede mahsur kalan kedi 4. kattan atladı, açılan örtüye düşerek sağ kurtuldu
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Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında pencere önünde mahsur kalan kediyi görenler 112'ye haber verdi. İtfaiye ekipleri hayvan yakalama filesiyle hazırlık yaparken kedi kendini aşağı bıraktı. Vatandaşların açtığı örtüye düşen kedi hiçbir yara almadan kurtuldu; yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 4'üncü kattaki dairenin penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken aşağı atladı. Kedi açılan örtünün üzerine düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

PENCERENİN ÖNÜNDE MAHSUR KALDI

Olay, öğle saatlerinde Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki pencerenin önünde mahsur kalan kediyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE HAZIRLANIRKEN AŞAĞI ATLADI

Ekiplerin hayvan yakalama filesiyle müdahaleye hazırlandığı sırada kedi, pencereden aşağı atladı. Çevredekilerin açtığı örtünün üzerine düşen kedi, yara almadan kurtuldu.

Kediyi kucağına alan kişiler büyük sevinç yaşarken, yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
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