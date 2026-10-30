Ortaca'da kedi ve köpeklere kuduz aşısı Dereköy ile Karadonlar'da yapıldı - Son Dakika
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Ortaca'da kedi ve köpeklere kuduz aşısı Dereköy ile Karadonlar'da yapıldı

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Ortaca\'da kedi ve köpeklere kuduz aşısı Dereköy ile Karadonlar\'da yapıldı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 2026 kuduz aşılama kampanyası kapsamında kedi ve köpeklere kuduz aşısı uygulandı. Ekiplerin Dereköy ve Karadonlar mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarla koruyucu önlemlerin artırılması, aşılamanın ilçe genelinde sürmesi hedefleniyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 2026 yılı kuduz aşılama kampanyası kapsamında kedi ve köpeklere yönelik aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri tarafından Dereköy ve Karadonlar mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında kedi ve köpeklere kuduz aşısı uygulandı.

Kuduz hastalığının önlenmesi, hayvan sağlığının korunması ve halk sağlığına yönelik risklerin azaltılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla hastalığa karşı koruyucu önlemlerin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, kuduzla mücadelede düzenli aşılamanın büyük önem taşıdığını belirterek hayvan sahiplerinin aşılama programlarına katılım sağlamasının önemine dikkat çekti. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koruyucu hayvan sağlığı hizmetleri ve aşılama çalışmalarının ilçe genelinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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