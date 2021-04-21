Son Dakika Dereköy Haberleri

17:27 Akhisar'da zarar gören menfezler onarılmaya başlandı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Dereköy Mahallesi'nde zarar gören zarar gören menfezlerde bakım, onarım ve imalat çalışmalarına başladı.

12:14 İzolasyonu ihlal eden şahıs yurda gönderildi Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında adresinde bulunmayan şahsa idari işlem uygulanarak yurda gönderildi.

15:30 Karantina ihlali yapan şahıs yurda gönderildi Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan yol kontrolünde karantina ihlali yapan şahıs yurda gönderildi.

14:12 Beklenen oldu, yüksek kesimler beyaza büründü Beklenen oldu, yüksek kesimler beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarılarda bulunduğu kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimleri etkili oldu.

16:24 11 sığınmacı darp edildikten sonra Türkiye'ye gönderildi Kırklareli'den Bulgaristan'a geçen 11 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

14:08 Göçmenler darp edilip Türkiye'ye gönderildi Kırklareli'de Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan 23 göçmen, Bulgar polisi tarafından darp edildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi.

18:27 Son dakika haber: Hırsızların yakalanmasına yardımcı olan Yaren'e jandarmadan takdirname Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında jandarmaya verdiği bilgiyle hırsızların yakalanmasını sağlanan Yaren Havva İnci (10) takdirnameyle ödüllendirildi.

14:58 Antalya'da küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evin önünden küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

12:05 Evin önünden çalınan kuzu bulunup sahibine teslim edildi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde evin önünden çalınan kuzu, jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

12:39 Hisarcık'ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

13:02 Hisarcık'ta "İstiklal Marşını Güzel ve Etkili Okuma" yarışması Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk, orta ve liseler arası İstiklal Marşını Güzel ve Etkili Okuma Yarışması düzenlendi.

12:33 Son dakika haberleri | Gürültü yüzünden tartıştığı komşusunu öldüren zanlı tutuklandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gürültü yüzünden başlayan tartışma sonucu komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

15:57 Aydın'da 22 mahallede Şap Karantinası uygulanmaya başladı Aydın'ın Germencik ilçesi Balatçık Mahallesi'nde bir hayvanda şap hastalığına rastlanmasının ardından 22 mahallede şap karantinası uygulanmaya başlandı.

18:27 Kırklareli'de 37 köy yolu ulaşıma kapandı Kırklareli'de 37 köy yolu ulaşıma kapandı Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, köy yolu ise ulaşıma kapandı.

16:21 Yalova'da yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendi Yalova'da bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği bildirildi.

07:49 Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünün balkanlardan soğuk hava ve kar uyarılarının ardından Kırklareli'nde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

10:49 Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen adamın katili yakalandı Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen adamın katili yakalandı İzmir'de yürüdüğü sırada pompalı tüfekle vurularak öldürülen Metin Zeybek'in katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı.

11:09 Beyaza bürünen Yıldız Dağları ve Balkan köyleri görenleri hayran bırakıyor Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca Ormanları, kar yağışı ile muhteşem manzarasına bambaşka güzellikler katıyor.

11:07 Son dakika gündem: KIRKLARELİ - Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı Son dakika haberler... Kırklareli'nde filyasyon ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köşelere giderek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tespit ediyor, yaşlılara CoronaVac aşısı yapıyor.

18:13 Kütahya Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı Kütahya Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı Kütahya'nın Hisarcık ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki 845 nüfuslu Dereköy köyünde Korona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

15:33 Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaretler Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dereköy Gümrük Müdürü Kemal Emiroğlu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Marmara Bölgesi Teşkilat Koordinatörü Murat Güler'i makamında kabul etti.

09:55 Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti Trakya'da iki gün önce başlayan kar yağışı etkisini yitirdi.

14:26 Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

08:29 Beklenen kar yağışı Kırklareli'nde etkili oluyor Beklenen kar yağışı Kırklareli'nde etkili oluyor Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Kırklareli'nde kar yağışı devam ediyor.

07:09 KIRKLARELİ - Kar yağışı etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "turuncu" uyarı verilen Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor.

11:19 Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de dün başlayan ve yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı etkisini kaybetti.

18:16 Kırklareli'nde yılın ilk karı yağdı Kırklareli'nde yılın ilk karı yağdı Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

09:21 Kırklareli'nde 14 sığınmacı yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 14 sığınmacı yakalandı.

10:33 Son dakika haber | Kırklareli'nde 11 yabancı uyruklu yakalandı Son dakika haber... Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.

14:31 Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçi Hasan Hüseyin Güleç'in cenazesinin Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy köyüne yıkanmadan gönderilmesi tepki çekti.

09:15 KIRKLARELİ - Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Kırklareli'ne giriş yapan araçlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

18:09 Son dakika haber | Menderes'teki sel faciasında yaşamını yitiren Soner Uyar toprağa verildi Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Menderes ilçesinde, dere yatağından geçmek isterken içinde bulunduğu hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitiren 2 kişiden Soner Uyar, gözyaşları içinde toprağa verildi.

17:19 Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildiİZMİR'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, araçtan kendi imkanı ile kurtulan ve olayın...

12:54 Adnan Menderes konulu yarışmanın sonuçları belli oldu Koçarlı Belediyesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "Demokrasi Şehidi Adnan Menderes" konulu resim ve şiir yarışması sonuçları yapılan jüri değerlendirmesi sonunda açıklandı.