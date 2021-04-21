Son Dakika Dereköy Haberleri

- 21.04.2021 17:27 Akhisar'da zarar gören menfezler onarılmaya başlandı
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Dereköy Mahallesi'nde zarar gören zarar gören menfezlerde bakım, onarım ve imalat çalışmalarına başladı.
- 21.04.2021 12:14 İzolasyonu ihlal eden şahıs yurda gönderildi
Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında adresinde bulunmayan şahsa idari işlem uygulanarak yurda gönderildi.
- 14.04.2021 15:30 Karantina ihlali yapan şahıs yurda gönderildi
Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan yol kontrolünde karantina ihlali yapan şahıs yurda gönderildi.
- 08.04.2021 14:12 Beklenen oldu, yüksek kesimler beyaza büründü
Beklenen oldu, yüksek kesimler beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarılarda bulunduğu kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimleri etkili oldu.
- 08.04.2021 12:57 KIRKLARELİ - Trakya'da nisanda kar yağdı
Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
- 01.04.2021 16:24 11 sığınmacı darp edildikten sonra Türkiye'ye gönderildi
Kırklareli'den Bulgaristan'a geçen 11 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
- 01.04.2021 11:07 Salgın sürecinde 2,5 milyar liralık yatırım çeken Kırklareli OSB'de 3 bin 500 kişi daha istihdam edilecek
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 2,5 milyar liralık yatırım için çalışmalarını sürdüren 8 firma, istihdama 3 bin 500 kişi katkı sağlayacak.
- 01.04.2021 10:59 Kırklareli'nde yakalanan 11 sığınmacı Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü
Kırklareli'nde yakalanan 11 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.
- 23.03.2021 09:07 KIRKLARELİ - Yoğun sis, görüş mesafesini 30 metrenin altına düşürdü
Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü.
- 18.03.2021 14:08 Göçmenler darp edilip Türkiye'ye gönderildi
Kırklareli'de Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan 23 göçmen, Bulgar polisi tarafından darp edildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi.
- 18.03.2021 09:15 Kırklareli'nde yakalanan 23 sığınmacı Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini öne sürdü
Kırklareli'nde yakalanan 23 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.
- 16.03.2021 18:27 Son dakika haber: Hırsızların yakalanmasına yardımcı olan Yaren'e jandarmadan takdirname
Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında jandarmaya verdiği bilgiyle hırsızların yakalanmasını sağlanan Yaren Havva İnci (10) takdirnameyle ödüllendirildi.
- 15.03.2021 14:58 Antalya'da küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evin önünden küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
- 14.03.2021 12:05 Evin önünden çalınan kuzu bulunup sahibine teslim edildi
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde evin önünden çalınan kuzu, jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi.
- 13.03.2021 08:57 Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, Dereköy Sınır Kapısı'nda görevli sağlık personelini ziyaret etti
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda görevli sağlık personelini ziyaret etti.
- 12.03.2021 12:39 Hisarcık'ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
- 10.03.2021 13:02 Hisarcık'ta "İstiklal Marşını Güzel ve Etkili Okuma" yarışması
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk, orta ve liseler arası İstiklal Marşını Güzel ve Etkili Okuma Yarışması düzenlendi.
- 09.03.2021 11:19 Çorum'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
ÇORUM'un Kargı ilçesinde kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
- 28.02.2021 12:33 Son dakika haberleri | Gürültü yüzünden tartıştığı komşusunu öldüren zanlı tutuklandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gürültü yüzünden başlayan tartışma sonucu komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
- 19.02.2021 18:03 Kırklareli'nde yolcu otobüsüyle yurt dışına uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 şoför hakim karşısına çıktı
Kırklareli'nde yolcu otobüsüyle yurt dışına uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen 3 şoförün yargılanmasına başlandı.
- 18.02.2021 15:57 Aydın'da 22 mahallede Şap Karantinası uygulanmaya başladı
Aydın'ın Germencik ilçesi Balatçık Mahallesi'nde bir hayvanda şap hastalığına rastlanmasının ardından 22 mahallede şap karantinası uygulanmaya başlandı.
- 15.02.2021 17:35 Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 40 köy yolu açıldı
Kırklareli'nde kardan kapanan 40 köy yolunda ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım sağlanmaya başladı.
- 15.02.2021 09:21 Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
Trakya'da kar yağışı etkisini yitirdi.
- 14.02.2021 18:27 Kırklareli'de 37 köy yolu ulaşıma kapandı
Kırklareli'de 37 köy yolu ulaşıma kapandı Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, köy yolu ise ulaşıma kapandı.
- 14.02.2021 17:17 KIRKLARELİ - Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırdı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
- 14.02.2021 16:21 Yalova'da yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendi
Yalova'da bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği bildirildi.
- 14.02.2021 14:07 Kırklareli'nde 37 köy yolu ulaşıma kapandı
Kırklareli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 37 köye ulaşılamıyor.
- 14.02.2021 07:49 Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünün balkanlardan soğuk hava ve kar uyarılarının ardından Kırklareli'nde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
- 04.02.2021 10:49 Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen adamın katili yakalandı
Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen adamın katili yakalandı İzmir'de yürüdüğü sırada pompalı tüfekle vurularak öldürülen Metin Zeybek'in katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı.
- 31.01.2021 11:09 Beyaza bürünen Yıldız Dağları ve Balkan köyleri görenleri hayran bırakıyor
Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca Ormanları, kar yağışı ile muhteşem manzarasına bambaşka güzellikler katıyor.
- 30.01.2021 11:07 Son dakika gündem: KIRKLARELİ - Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı
Son dakika haberler... Kırklareli'nde filyasyon ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köşelere giderek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tespit ediyor, yaşlılara CoronaVac aşısı yapıyor.
- 29.01.2021 18:13 Kütahya Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı
Kütahya Hisarcık'ta bir köy karantinaya alındı Kütahya'nın Hisarcık ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki 845 nüfuslu Dereköy köyünde Korona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
- 28.01.2021 15:33 Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaretler
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dereköy Gümrük Müdürü Kemal Emiroğlu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Marmara Bölgesi Teşkilat Koordinatörü Murat Güler'i makamında kabul etti.
- 28.01.2021 09:55 Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
Trakya'da iki gün önce başlayan kar yağışı etkisini yitirdi.
- 27.01.2021 14:26 Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı
- Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, 38 köy yolu ulaşıma kapandı.
- 27.01.2021 12:16 Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
Trakya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
- 27.01.2021 08:29 Beklenen kar yağışı Kırklareli'nde etkili oluyor
Beklenen kar yağışı Kırklareli'nde etkili oluyor Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Kırklareli'nde kar yağışı devam ediyor.
- 27.01.2021 07:09 KIRKLARELİ - Kar yağışı etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "turuncu" uyarı verilen Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor.
- 17.01.2021 11:19 Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de dün başlayan ve yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı etkisini kaybetti.
- 16.01.2021 18:16 Kırklareli'nde yılın ilk karı yağdı
Kırklareli'nde yılın ilk karı yağdı Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.
- 16.01.2021 17:09 Trakya'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı.
- 02.01.2021 09:21 Kırklareli'nde 14 sığınmacı yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 14 sığınmacı yakalandı.
- 26.12.2020 10:33 Son dakika haber | Kırklareli'nde 11 yabancı uyruklu yakalandı
Son dakika haber... Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.
- 21.12.2020 14:31 Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş
Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçi Hasan Hüseyin Güleç'in cenazesinin Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy köyüne yıkanmadan gönderilmesi tepki çekti.
- 20.12.2020 18:39 Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
- 18.12.2020 09:15 KIRKLARELİ - Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Kırklareli'ne giriş yapan araçlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.
- 15.12.2020 18:09 Son dakika haber | Menderes'teki sel faciasında yaşamını yitiren Soner Uyar toprağa verildi
Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Menderes ilçesinde, dere yatağından geçmek isterken içinde bulunduğu hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitiren 2 kişiden Soner Uyar, gözyaşları içinde toprağa verildi.
- 15.12.2020 17:19 Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildiİZMİR'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, araçtan kendi imkanı ile kurtulan ve olayın...
- 15.12.2020 12:54 Adnan Menderes konulu yarışmanın sonuçları belli oldu
Koçarlı Belediyesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "Demokrasi Şehidi Adnan Menderes" konulu resim ve şiir yarışması sonuçları yapılan jüri değerlendirmesi sonunda açıklandı.
- 14.12.2020 21:32 Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü
Ortaca'da hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.