Burdur Yeşilova'da 3 otomobilin karıştığı kazada Musa Çakır öldü, 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika
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Burdur Yeşilova'da 3 otomobilin karıştığı kazada Musa Çakır öldü, 1'i ağır 7 yaralı

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Burdur Yeşilova\'da 3 otomobilin karıştığı kazada Musa Çakır öldü, 1\'i ağır 7 yaralı
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde Dereköy yolunda 3 otomobilin çarpıştığı kazada Musa Çakır hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken, Uğur Yalçın'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BURDUR'da, 3 otomobilin çarpıştığı kazada Musa Çakır (34) hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi ise yaralandı.

Yeşilova ilçesi Dereköy yolunda Taşpınar-Kavak yol ayrımında, saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada 20 ABB 395, 06 GBK 366 ve 16 TK 812 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri takla atarken, diğerleri ise büyük hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemelerde 16 TK 812 plakalı otomobildeki Musa Çakır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçtaki Uğur Yalçın, Burcu Çakır ve Elif Çakır ile diğer araçlardaki Safi Can, Ali Rıza Altuntaş, Havana Şengül ve Gürsel Şengül ise yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Uğur Yalçın'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışmasının ardından olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Burdur Yeşilova'da 3 otomobilin karıştığı kazada Musa Çakır öldü, 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika
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