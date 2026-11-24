Merdiven korkuluğundan kaymak isteyen çocuk hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazakistan’da 11 yaşındaki bir çocuk, okulda merdiven korkuluğundan kaymaya çalışırken düşerek yaşamını yitirdi.
Kazakistan’da 11 yaşındaki bir öğrenci, okul merdivenlerinin korkuluğundan kaymaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİ
Olayın hemen ardından okula sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı.
Yaşanan acı olay okulda ve çevrede büyük üzüntü yaratırken, yetkili birimler kazayla ilgili inceleme başlattı. Okul yönetimi ve yerel makamlar, merdiven boşluklarındaki güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirme kararı aldı.
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