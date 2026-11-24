Kazakistan’da 11 yaşındaki bir öğrenci, okul merdivenlerinin korkuluğundan kaymaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın hemen ardından okula sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı.

Yaşanan acı olay okulda ve çevrede büyük üzüntü yaratırken, yetkili birimler kazayla ilgili inceleme başlattı. Okul yönetimi ve yerel makamlar, merdiven boşluklarındaki güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirme kararı aldı.