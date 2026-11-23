Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle görev yapamayacağı kritik Aston Villa karşılaşması için hücum planını netleştirdi.

DENİZ GÜL BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Osimhen'in yokluğunda forma şansı bulan genç oyuncu Deniz Gül'ün performansından memnun kalmayan Okan Buruk'un, bu nedenle oyun kurgusunda değişikliğe gittiği öğrenildi. Henüz saha çalışmalarına başlamayan ve tedavisini salonda sürdüren Osimhen'in yokluğunda, en uç bölgede dinamik ve hareketli bir yapı tercih edilecek.

BARIŞ ALPER VE BATRAKOV YER DEĞİŞTİREREK OYNAYACAK

Teknik heyetin planlamasına göre Aston Villa mücadelesinde Barış Alper Yılmaz ile Aleksey Batrakov, maç içerisinde sürekli yer değiştirerek en uçta görev alacak. Merkez orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina ikilisine şans vermeyi düşünen Buruk'un, bu ikilinin önünde ise Gabriel Sara, Yunus Akgün, Batrakov ve Barış Alper dörtlüsüyle hücum organizasyonlarını şekillendirmesi bekleniyor.