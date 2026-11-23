Arjantin'in Salta eyaletine bağlı San José de Metán kentinde bulunan bir restoranın güvenlik kamerası, gece saatlerinde alışılmadık bir görüntü kaydetti. Kayıtlarda beliren insanı andıran şekil, işletme sahibinin dikkatini çekti.

GÜVENLİK KAMERASINDA FARK ETTİLER

Görüntüde, restoranın çevresinde küçük bir insan siluetini andıran belirsiz bir şekil yer aldı. İşletme sahibi, güvenlik kamerasının çektiği fotoğrafı inceledikten sonra görüntüdeki şeklin ne olabileceğini anlamaya çalıştı. Ancak siluetin bir insan, hayvan ya da ışık ve gölge kaynaklı bir görüntü olup olmadığı belirlenemedi.

AKILLARA YEREL EFSANE GELDİ

Görüntüdeki şekil, Arjantin'in kuzeyinde ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde anlatılan Pombero efsanesiyle ilişkilendirildi. Yerel inanışlarda Pombero, genellikle geceleri ortaya çıktığına inanılan, kısa boylu ve insan benzeri özellikler taşıyan gizemli bir varlık olarak tasvir ediliyor. Restoran sahibi de kameradaki siluetin bu efsanevi varlığa benzediğini öne sürdü.

Pombero figürü

GÖRÜNTÜNÜN SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ

Güvenlik kamerasından elde edilen fotoğrafın neyi gösterdiğine ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. Görüntüdeki şeklin Pombero olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmazken olay, bölgedeki eski halk inanışlarını yeniden gündeme getirdi.