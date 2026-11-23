Restoranın güvenlik kamerasında gizemli siluet! İşletme sahipleri şaşkına döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arjantin'de bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan insan benzeri siluet, gizemli bir olayı gündeme taşıdı. Gece saatlerinde kaydedilen görüntüdeki şekli fark eden işletme sahibi, bunun yerel halkın efsanelerinde anlatılan "Pombero" adlı varlık olabileceğini öne sürdü. Fotoğrafın neyi gösterdiği ise henüz açıklığa kavuşmadı.
Arjantin'in Salta eyaletine bağlı San José de Metán kentinde bulunan bir restoranın güvenlik kamerası, gece saatlerinde alışılmadık bir görüntü kaydetti. Kayıtlarda beliren insanı andıran şekil, işletme sahibinin dikkatini çekti.
GÜVENLİK KAMERASINDA FARK ETTİLER
Görüntüde, restoranın çevresinde küçük bir insan siluetini andıran belirsiz bir şekil yer aldı. İşletme sahibi, güvenlik kamerasının çektiği fotoğrafı inceledikten sonra görüntüdeki şeklin ne olabileceğini anlamaya çalıştı. Ancak siluetin bir insan, hayvan ya da ışık ve gölge kaynaklı bir görüntü olup olmadığı belirlenemedi.
AKILLARA YEREL EFSANE GELDİ
Görüntüdeki şekil, Arjantin'in kuzeyinde ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde anlatılan Pombero efsanesiyle ilişkilendirildi. Yerel inanışlarda Pombero, genellikle geceleri ortaya çıktığına inanılan, kısa boylu ve insan benzeri özellikler taşıyan gizemli bir varlık olarak tasvir ediliyor. Restoran sahibi de kameradaki siluetin bu efsanevi varlığa benzediğini öne sürdü.
GÖRÜNTÜNÜN SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ
Güvenlik kamerasından elde edilen fotoğrafın neyi gösterdiğine ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. Görüntüdeki şeklin Pombero olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmazken olay, bölgedeki eski halk inanışlarını yeniden gündeme getirdi.
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