Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood için Fransa'dan dikkat çeken bir transfer haberi geldi. PSG'nin İngiliz yıldızı transfer gündemine aldığı iddia edildi. 433foot'un haberine göre Fransız devi, Greenwood'u kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasına girdi. İngiliz futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

TRANSFERDE RAKAMIN ÖNEMİ YOK

PSG'nin Greenwood'a ilgisinde en dikkat çekici ayrıntı ise transferin mali boyutundan çok oyuncunun vereceği kararın öne çıkması oldu. Aktarılan bilgilere göre transferde rakamın belirleyici olmadığı, Greenwood'un PSG'ye gitmeye olumlu yaklaşması halinde transferin tamamlanabileceği öne sürüldü. Henüz resmi bir anlaşma açıklanmazken, İngiliz futbolcunun vereceği kararın transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.

GÖZLER GREENWOOD'UN KARARINDA

PSG'nin transfer gündemine aldığı Greenwood'un geleceği, Fenerbahçe açısından da önem taşıyor. Fransız ekibinin ilgisinin ardından gözler İngiliz futbolcunun vereceği karara çevrildi. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.