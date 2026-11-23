Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Archie Brown, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Milan, İngiliz sol beki yeniden transfer gündemine aldı.

İtalyan ekibinin, beklentileri karşılayamayan Pervis Estupiñán'ın yerine yeni bir sol bek arayışında olduğu ve Brown'u transfer adayları arasında değerlendirdiği belirtildi. Milan'ın oyuncunun performansını yakından takip ettiği aktarıldı.

TRANSFER İÇİN 2027 YAZI İŞARET EDİLDİ

Milan'ın ocak ayında Archie Brown'un transfer şartlarını araştırabileceği, kiralama ve satın alma opsiyonu içeren formülleri değerlendirebileceği kaydedildi. Ancak İtalyan devinin asıl girişimini 2027 yaz transfer döneminde yapmasının daha olası olduğu ifade edildi. Transfer sürecinin, Milan'ın mevcut sol beki Pervis Estupiñán'ın geleceğine ilişkin vereceği karara göre şekillenebileceği belirtildi.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin Archie Brown için bonservis beklentisinin 25 milyon euro olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin daha önce Nottingham Forest'tan gelen 13 milyon sterlinlik teklifi geri çevirdiği aktarıldı.

Piyasa değerinin 18 milyon euro seviyesine ulaştığı belirtilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Fenerbahçe, Archie Brown'u 2025 yazında Belçika temsilcisi Gent'ten yaklaşık 8,5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. O dönemde Milan'ın da oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak sarı-lacivertlilerin daha yüksek maaş teklifiyle transfer yarışını kazandığı ifade edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Archie Brown, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asistlik performansıyla öne çıkmıştı. İngiliz futbolcu, Roma karşısında da gol sevinci yaşamıştı. Milan'ın, 1,90 metre boyundaki oyuncunun atletik özelliklerini ve gelişim potansiyelini transfer politikası açısından uygun bulduğu belirtildi.

İNGİLİZ DEVLERİ DE PEŞİNDE

Archie Brown'a yalnızca Milan'ın ilgi göstermediği, İngiltere'den de birçok kulübün oyuncuyu takip ettiği aktarıldı. İngiltere'ye dönmek istediği belirtilen futbolcu için Liverpool'un temaslarını hızlandırdığı öne sürülürken Manchester United, Chelsea, Newcastle United, Everton ve Brighton'ın da transfer sürecini yakından izlediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk bonservis beklentisi karşısında Milan'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.