Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin Kocaelispor deplasmanında 2-2 berabere kalması ve lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşmesi, eleştirileri beraberinde getirdi. Tivibu Spor'da karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'a kişisel sitemlerini de dile getiren Uygun, "Aziz Yıldırım düğünüme, babamın ve kızımın cenazesine gelmedi; suçsuz yere 8 ay hapis yattım ve intikamımı aldım" dedi.

"AZİZ YILDIRIM NEREDE? NİYE KONUŞMUYORSUN?"

Fenerbahçe yönetiminin sessizliğini eleştiren Uygun, Yıldırım'a şu sözlerle seslendi:

"Aziz Yıldırım nerede? Niye konuşmuyorsun? 3 Temmuz, kurşunlanma olayı ile ilgili niye konuşmuyorsun? MHK'nın durumu ortada. Onunla ilgili konuşmuyorsun. Kim masaya yumruk vuracak? Kim masayı dağıtacak? Hep içeride kavga kavga!"

"FENERBAHÇE KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİL"

Kulüp içindeki yönetim anlayışını da eleştiren Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetimden birisi bir şey dedi mi hemen ona 'İstifalarınızı verin' diye cevap. Kamuoyuna bütün bilgileri sen veriyorsun. Kimse veremez! Fenerbahçe orası. Fenerbahçe kimseye muhtaç değil. 12 haftada 11 puan geridesin." Fenerbahçe'nin kimsenin takımı olmadığını vurgulayan Uygun, kulüpte değişmesi gereken isimlerin değişeceğini söyledi.