Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşmesi, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimine yönelik eleştirileri artırırken iki gün önce maç öncesinde kaydedilen görüntüler yeniden paylaşılmaya başlandı.

Kocaeli'de etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında stadyuma gelen Aziz Yıldırım'ın yağmurdan korunmaya çalıştığı anlar, taraftarların dikkatini çekti.

CEKETİNİ BAŞINA ÖRTÜP STADYUMA GİRMİŞTİ

Karşılaşma öncesinde makam aracından inen Aziz Yıldırım, bastıran sağanak yağış nedeniyle ceketini başının üzerine örterek stadyum girişine yönelmişti. Yıldırım'ın yağmur altında yürüdüğü anlar kameralara yansımıştı. Fenerbahçe'nin sahadan beraberlikle ayrılmasının ardından yeniden paylaşılan görüntüler, bu kez sarı-lacivertli taraftarların Yıldırım'a yönelik destek mesajlarıyla dikkat çekti.

"FENERBAHÇELİLİĞİ ASLA TARTIŞILMAZ"

Görüntüleri izleyen bazı taraftarlar, alınan sonuçlardan duydukları memnuniyetsizliğe rağmen Aziz Yıldırım'ın kulübe olan bağlılığına vurgu yaptı.

Yapılan yorumlarda "Adam Fenerbahçe için şehir şehir geziyor. Kaç yaşında adam, ne hallerde", "Başarı gelmiyor belki ama Fenerbahçeliliği asla tartışılmaz" ve "Ne olursa olsun büyük başkan Aziz Yıldırım" ifadeleri öne çıktı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kaybı tartışılmaya devam ederken Yıldırım'ın yağmur altındaki görüntüleri, kendisine destek veren taraftarların yorumlarıyla yeniden gündeme geldi.