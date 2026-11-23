Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığının ardından tedavi süreci devam ediyor. Dizinden geçirdiği ameliyat sonrası fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başlayan Nijeryalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçına yetiştirilmesi hedeflenirken, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de yer alması için de çalışmalar sürüyor.

Ancak TV8 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, yıldız golcünün iki karşılaşmada da forma giyemeyeceğini düşündüğünü söyledi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA YOK"

Osimhen'in henüz koşu çalışmalarına başlamadığına dikkat çeken Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen'in bence oynama şansı yok, Beşiktaş maçında da yok. Çünkü Okan hoca dün, salon çalışmalarına başladı dedi. Koşuya başlamamış bir oyuncunun bırakın salı akşamını, pazartesi akşamı da oynama şansı yok. O yüzden biraz kafamı karıştırdı." Dilmen'in açıklamaları, yıldız futbolcunun beklenen dönüş tarihine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

DİZİNDEN AMELİYAT OLMUŞTU

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen, dizinden operasyon geçirmişti. Galatasaray, ameliyatın başarılı geçtiğini ve futbolcunun sağlık durumunun günlük olarak takip edileceğini açıklamıştı. Nijeryalı golcünün sahalara dönüş tarihiyle ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı.