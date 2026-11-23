UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcıya, Samsunspor maçının ardından hakem Ali Şansalan tarafından gösterilen kırmızı kart da soruldu.

Basın toplantısında "Hakemlerin el sıkma prosedürüne daha fazla dikkat edecek misiniz?" sorusuyla karşılaşan Buruk, hakemle tokalaşmanın zorunlu olmadığını belirterek karara tepki gösterdi.

"İSTERSENİZ ELİNİ SIKARSINIZ, İSTERSENİZ SIKMAZSINIZ"

Okan Buruk, kırmızı kartla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çok gündemi oluşturdu. O konuyla ilgili açıklama yaptım. Böyle bir kural yok. İsterseniz sıkarsınız elini, isterseniz sıkmazsınız. Bir saygısızlık, kötü söz söylemedikten sonra kimse kimseyi cezalandıramaz. Hakemin bir hatası var. Hatanın da doğru şekilde dönmesini bekliyorum."

SAMSUNSPOR MAÇINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray'ın Samsunspor ile oynadığı karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Okan Buruk ile maçın hakemleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Yardımcı hakemin uyarısı üzerine karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, deneyimli teknik adama önce sarı, ardından kırmızı kart göstermişti.

Kararın ardından büyük şaşkınlık yaşayan Buruk, hakemlere tepki göstermişti. Deneyimli çalıştırıcı, maç sonrasında yaptığı açıklamada "Ben hiçbir şey söylemedim, Ali Şansalan beni elini sıkmadığım için attı" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KULÜBEDE OLAMAYACAK

Samsunspor karşılaşmasının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Okan Buruk'un, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde yedek kulübesinde yer alamaması bekleniyor. Buruk'un son açıklamaları, kırmızı kart kararına yönelik itirazını sürdürdüğünü ortaya koydu.