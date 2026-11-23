İstanbul Sarıyer'de günlerdir aranan dişi aslanla ilgili dikkat çeken yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, güvenlik kamerası görüntülerinde aslanın tavukların bulunduğu alanın hemen yanından geçtiğini ancak hayvanlara saldırmadığını açıkladı. Aksu, bu davranışın aslanın daha önce insanlar tarafından beslenmiş veya eğitilmiş olabileceği ihtimalini akla getirdiğini belirtti. Ekipler, ormanlık alanda izini kaybettiren hayvanı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TAVUKLARIN YANINDAN GEÇTİ, HİÇBİRİNE DOKUNMADI

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde ortaya çıkan ve bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmasına neden olan dişi aslanın güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin yeni ayrıntılar paylaşıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun aktardığına göre aslan, bir sitenin yakınındaki ormanlık alanda ilerlerken tavukların bulunduğu bölümün yanından geçti.

Görüntülerde aslanın tavuklara yaklaşmasına rağmen saldırmadığı ve yoluna devam ettiği görüldü. Yırtıcı bir hayvanın kolay ulaşabileceği tavuklara yönelmemesi, aslanın geçmişine ilişkin farklı ihtimallerin değerlendirilmesine neden oldu.

"EĞİTİLMİŞ VE BESLENMİŞ OLABİLİR"

Belediye Başkanı Aksu, aslanın tavuklara zarar vermemesini hayvanın daha önce insanlar tarafından yetiştirilmiş olabileceğine işaret eden bir ayrıntı olarak değerlendirdi.

Aksu'nun açıklamalarına göre hayvanın bir evde veya özel mülkte yasa dışı yollarla beslenmiş, insanlarla temas ederek büyümüş ve belirli davranışlara alıştırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ancak aslanın tavuklara saldırmaması, tek başına evcil veya eğitimli olduğunu kanıtlamıyor. Hayvanın nerede ve kim tarafından yetiştirildiğine ilişkin henüz kesin bir tespit bulunmuyor.

SİTENİN YAKININDA GÖRÜLDÜ, ORMANLIK ALANDA KAYBOLDU

İlk olarak bir vatandaşın ihbarıyla başlayan olayda, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit edildi.

Aslanın yerleşim alanlarına yakın bir noktada görülmesi üzerine jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile belediye ekipleri harekete geçti.

Hayvanın son görüldüğü ormanlık alanda arama çalışmaları başlatılırken, geniş ağaçlık bölge dron ve termal kameralarla tarandı.

Ancak sürekli yer değiştirdiği belirtilen aslanın izi kaybedildi. Ekipler, hayvanın yeniden tespit edilmesi ve güvenli şekilde yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ASLANIN SAHİBİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olayın ardından aslanın bölgeye nasıl geldiği ve kime ait olduğu soruları da gündeme geldi.

Hayvanın özel bir mülkte yasa dışı yollarla beslenirken kaçmış olabileceği ihtimali değerlendirilirken, bu yönde kesinleşmiş bir bilgi açıklanmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hayvanın nereden getirildiği, kime ait olduğu ve olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti araştırılıyor.

Aslanın tavuklara zarar vermeden yoluna devam etmesi de hayvanın geçmişine ilişkin değerlendirmelerde dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

Arama çalışmaları devam ederken bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, hayvanın çok hızlı hareket ettiğini ve sürekli yer değiştirdiğini belirterek vatandaşların evlerinden çıkmamalarını istedi.

Yetkililer, aslanın görülmesi durumunda hayvana yaklaşılmaması, yakalamaya çalışılmaması ve güvenli bir noktadan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Aslanın tavuklara saldırmamış olması ise insanlara veya diğer hayvanlara zarar vermeyeceği anlamına gelmiyor.

EKİPLER FİRARİ ASLANIN İZİNİ SÜRÜYOR

Bölgede güvenlik önlemleri altında sürdürülen çalışmalarda ekipler, hayvanın son görüldüğü noktalar üzerinde yoğunlaşıyor.

Aslanın canlı ve güvenli şekilde yakalanması hedeflenirken, veteriner ekipleri de olası müdahale için hazır bekliyor.

Hayvanın yakalandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.