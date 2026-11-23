Bir internet kafeye girerek bilgisayar başında oyun oynayan gençleri dine davet eden tebliğciler, bekledikleri ilgiyi göremedi. Gençlerin oyunlarına devam etmesi ve çağrılara karşılık vermemesi dikkat çekti.

OYUN OYNAYAN GENÇLERE DİNİ ÇAĞRI

İnternet kafede bilgisayar başında vakit geçiren gençlere yönelik dini çağrıda bulunan tebliğciler, gençlerin ilgisini çekmeye çalıştı.

"Şu boş vakitler çok kıymetlidir, illa 5 vakit namazı kılalım. Arkadaşlar düğünün şakası yok, ölümün şakası yok, Allah'ın hiç şakası yok, ahiretin hiç şakası yok. Namaz kılmayanlar zarardalar. Onun için bu zararı bir an önce telafi etmemiz lazım" diyen tebliğciler oyunlarına odaklanan gençlerden bekledikleri karşılığı alamadı.

GENÇLER OYUNLARINA DEVAM ETTİ

Kaydedilen görüntülerde, dini kıyafetler giyen iki kişinin bilgisayarların bulunduğu bölümde ayakta durduğu, gençlerin ise ekranlarına odaklanmayı sürdürdüğü görüldü. İnternet kafedeki bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.