Türk futbolunun yetiştirdiği önemli yeteneklerden Arda Güler'in 2019 yılında henüz 14 yaşındayken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Hayranlar köyünde kaydedilen görüntülerde milli futbolcunun bayram namazına katıldığı ve namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştığı görülüyor. Arda Güler'in Real Madrid'e uzanan kariyerinden yıllar önce çekilen görüntüler, genç yıldızın memleketiyle olan bağını da gözler önüne serdi.

BABASI VE DEDESİ DE YANINDAYDI

2019 yılında gazeteci Hakan Müstecep tarafından kaydedilen videoda Arda Güler'in babası Ümit Güler ve dedesi Mehmet Ali Güler de yer alıyor. Bayram namazının ardından oluşturulan bayramlaşma sırasında babasıyla yan yana duran Arda Güler'in vatandaşlarla tokalaştığı anlar görüntülere yansıdı. Cami içinden ve dışından kaydedilen görüntülerde Güler ailesinin köy sakinleriyle bir araya geldiği görülüyor.

REAL MADRID'İN YILDIZI O GÜNLERDE HENÜZ 14 YAŞINDAYDI

Bugün İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, görüntülerin çekildiği 2019 yılında henüz 14 yaşındaydı. Milli futbolcunun uluslararası futbol kariyerinde tanınan bir isim haline gelmesinden önce kaydedilen video, yıllar sonra ortaya çıkan dikkat çekici bir arşiv görüntüsü oldu.

MENGEN'LE AİLE BAĞI BULUNUYOR

Arda Güler'in babası Ümit Güler ve dedesi Mehmet Ali Güler'in Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Hayranlar köyünden olduğu belirtildi. Milli futbolcunun ailesiyle birlikte köyde geçirdiği bayram gününden kalan görüntüler, Güler ailesinin bölgeyle olan bağını bir kez daha ortaya koydu.