UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Shakhtar Donetsk, kritik mücadele öncesinde ulaşım engeliyle karşılaştı.

Ukrayna ekibi, karşılaşma için dün Lviv kentinden kara yoluyla Polonya'ya hareket etti. Ancak teknik direktör Arda Turan, teknik ekip ve 8 futbolcunun bulunduğu üç araç, Polonya sınırında durduruldu.

POLONYA POLİSİ GEÇİŞE İZİN VERMEDİ

Kulüpten alınan bilgiye göre Polonya polisi, sistemlerinde arıza olduğunu belirterek araçların geçişine izin vermedi. Kafile, sınır kapısında yaklaşık 3 saat beklemek zorunda kaldı. Bekleyişin ardından Arda Turan ve teknik ekibin Polonya'ya girişine izin verilirken 8 futbolcunun sınırı geçmesine izin verilmedi.

ARDA TURAN TÜM PLANLARINI DEĞİŞTİRDİ

Yaşanan kriz nedeniyle Shakhtar Donetsk'in Fenerbahçe maçı hazırlıkları sekteye uğradı. Teknik direktör Arda Turan, futbolcuların kafileden ayrı kalması üzerine antrenman ve kamp planlamasını yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Takım uçağına yetişemeyen 8 futbolcu, geceyi Polonya sınırında geçirdi. Oyuncuların bugün takımdan ayrı şekilde Londra'ya ulaşması bekleniyor.

LONDRA YOLCULUĞU 12 SAAT SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını ülke dışında oynayan Shakhtar Donetsk, karşılaşmalar için uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalıyor.

Ukrayna ekibi, önce Lviv'den kara yoluyla Polonya'ya geçiyor. Sınırdaki beklemelerle yaklaşık 7 saat süren bu yolculuğun ardından uçakla Londra'ya hareket ediliyor. Takımın toplam yolculuğu yaklaşık 12 saati bulurken sınır geçişlerinde yaşanan aksaklıklar bu süreyi daha da uzatabiliyor.

FENERBAHÇE MAÇINI STAMFORD BRIDGE'DE OYNAYACAK

Shakhtar Donetsk, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha karşılaşmalarını Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynuyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi, 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.