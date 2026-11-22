(ANKARA) - CHP Koordinatörü Gürsel Tekin, Konya'da esnaf ziyareti sırasında ayağının kayması nedeniyle yaşadığı kaza sonucu ayağında kırık oluştuğunu belirtti. Geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür eden Tekin, "Merak etmeyin, en kısa sürede sahada olacağız" dedi.

CHP Koordinatörü Tekin, Konya'da gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında geçirdiği kaza sonucu ayağının kırıldığını bildirdi. Çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığını belirten Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Konya'da esnaf ziyaretimiz sırasında ayağım kaydı, sahaya kısa bir mola vermek zorunda kaldık. Ayağımda oluşan kırık nedeniyle arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Merak etmeyin, en kısa sürede sahada olacağiz…"