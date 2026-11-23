İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1170 sözleşmeli personel alınacak. Adaylar, belirlenen şartları sağlamaları halinde sözlü sınava başvurabilecek.

EN AZ 60 KPSS PUANI ŞARTI ARANACAK

Personel alımında adayların 2026 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan almış olması gerekecek. Eğitim durumlarına göre esas alınacak puan türleri şöyle:

- Lisans mezunları: KPSSP3

- Ön lisans mezunları: KPSSP93

- Lise mezunları: KPSSP94

BAŞVURULAR 7 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığının personel alımı için başvurular 7 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 11 Aralık'ta sona erecek. Adaylar, sözlü sınav başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU EKRANI BAKANLIĞIN SİTESİNDE YAYIMLANACAK

Başvurular, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak sınav duyurusundaki bağlantı üzerinden de yapılabilecek. Adaylar, başvuru süreci ve sınava ilişkin ayrıntılara Bakanlığın duyurusundan ulaşabilecek.