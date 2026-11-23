Kamuda iş arayanlara fırsat! 60 puanla personel alınacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1170 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylarda en az 60 KPSS puanı şartı aranacak. Sözlü sınavla gerçekleştirilecek alımlar için başvurular 7-11 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak.
İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1170 sözleşmeli personel alınacak. Adaylar, belirlenen şartları sağlamaları halinde sözlü sınava başvurabilecek.
EN AZ 60 KPSS PUANI ŞARTI ARANACAK
Personel alımında adayların 2026 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan almış olması gerekecek. Eğitim durumlarına göre esas alınacak puan türleri şöyle:
- Lisans mezunları: KPSSP3
- Ön lisans mezunları: KPSSP93
- Lise mezunları: KPSSP94
BAŞVURULAR 7 ARALIK'TA BAŞLAYACAK
İçişleri Bakanlığının personel alımı için başvurular 7 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 11 Aralık'ta sona erecek. Adaylar, sözlü sınav başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU EKRANI BAKANLIĞIN SİTESİNDE YAYIMLANACAK
Başvurular, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak sınav duyurusundaki bağlantı üzerinden de yapılabilecek. Adaylar, başvuru süreci ve sınava ilişkin ayrıntılara Bakanlığın duyurusundan ulaşabilecek.
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