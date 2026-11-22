Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasındaki futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında idari işlem başlatıldığını açıkladı.

YERDE BULUNAN KİŞİYE MÜDAHALE

Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı FK arasında oynanan futbol karşılaşması öncesinde yaşanan gerginlik sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesi kameralara yansımıştı. Paylaşılan görüntülerde, yerde bulunan bir kişiye birden fazla görevlinin müdahale ettiği ve tekme atıldığı görülmüştü. Görüntülerin yayılmasının ardından müdahalenin orantılı olup olmadığı tartışma konusu olurken, olayla ilgili inceleme yapılması yönünde çağrılar gelmişti.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün Kahramankazan'da Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan futbol maçı öncesinde yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

3 BEKÇİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, "22 Kasım 2026 tarihinde Kahramankazan ilçesinde, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin yapılan incelemeler kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 Çarşı ve Mahalle Bekçisi hakkında gerekli idari işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi.