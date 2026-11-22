Polis, Ferhuş TOKİ'de 14 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ferhuş TOKİ konutlarında 14 yaşındaki genç, kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince ölü bulundu. Genç, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Ferhuş TOKİ konutlarında meydana geldi. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 14 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.T.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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