New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin basın toplantısında gözlerinin aniden beyaza döndüğü görüntülerle tartışma yaratan kişinin kimliği ortaya çıktı. Daha önce "reptilian" olduğu öne sürülen kişinin New York Eyalet Meclisi Üyesi Jordan Wright olduğu belirlendi. Hakkındaki sıra dışı iddiaların ardından ilk kez konuşan Wright, insan olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Görüntülerde ne yaşandığını kendisinin de bilmediğini söyleyen siyasetçinin açıklamaları tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

"NE OLDUĞU HAKKINDA HİÇBİR FİKRİM YOK"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin 20 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında kaydedilen görüntülerle başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Toplantı sırasında Mamdani'nin arkasında duran ve gözlerinin bir anda tamamen beyaza döndüğü görülen kişinin, Demokrat Partili New York Eyalet Meclisi Üyesi Jordan Wright olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerin ardından insan kılığına girmiş sürüngen benzeri bir varlık olduğu yönünde iddialarla karşı karşıya kalan 32 yaşındaki siyasetçi, New York Post gazetesine konuştu.

Wright, görüntülerde yaşananları kendisinin de açıklayamadığını belirterek, "O videoda ne olduğunu hiç bilmiyorum. Gerçekten emin değilim." dedi.

"ELBETTE BEN BİR İNSANIM"

Hakkında ortaya atılan reptilian iddialarına yanıt veren Wright, insan olduğunu vurguladı. Siyasetçi, "Elbette ben bir insanım. İnsan olduğum, Harlem'deki WE ACT Çevresel Adalet Merkezi için sağlanan 4 milyon dolarlık kaynak gibi yasama çalışmalarımda görülebilir." ifadelerini kullandı.

Wright, sürüngenler veya uzaylılarla ilgili iddialar hakkında ise konuşamayacağını belirtti.

New York'un Harlem bölgesini kapsayan 70. seçim bölgesini temsil eden Wright'ın, Batı Harlem'de inşası devam eden çevre merkezine eyalet bütçesinden 4 milyon dolar ayrılmasında rol oynadığı öğrenildi. Demokrat siyasetçi, kasım ayındaki seçimlerde yeniden eyalet meclisine seçilmişti.

GÖZLERİ BİR ANDA BEYAZA DÖNDÜ

Tartışmalar, Mamdani'nin Rikers Island cezaevi kompleksinin kapatılmasına ilişkin açıklama yaptığı basın toplantısında başladı. Belediye başkanının arkasında duran lacivert takım elbiseli Wright'ın önce hafifçe gülümsediği, ardından gözlerini yukarı doğru çevirdiği görüldü.

Bu sırada göz bebeklerinin kısa süreliğine görünmez hale gelmesi ve gözlerinin tamamen beyaz görünmesi dikkat çekti. Görüntülerin yavaşlatılarak paylaşılmasının ardından bazı kullanıcılar, Wright'ın insan kılığına girmiş bir sürüngen benzeri varlık olabileceğini ileri sürdü.

Bir kullanıcı, bu hareketin sürüngenlerin göz kırpmasına benzediğini savunurken, başka bir kullanıcı kameranın Mamdani'ye yakınlaşmasının Wright'ı kadrajdan çıkarmak amacıyla yapıldığını iddia etti.

Ancak kamera hareketinin Wright'ı gizlemek amacıyla gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor.

İLK GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntüler ilk paylaşıldığında Mamdani'nin arkasında duran kişinin kimliği bilinmiyordu. Gözlerinin şekil değiştirdiğini öne süren kullanıcılar, görüntülerin yapay zekayla oluşturulmadığını savunarak basın toplantısının orijinal kaydını incelemeye başladı.

New York Belediye Başkanlığının resmi yayınında da yer alan görüntülerdeki kişinin Jordan Wright olduğunun belirlenmesiyle tartışmalar yeni bir aşamaya taşındı. Wright'ın New York Post'a yaptığı açıklama, iddiaların odağındaki kişiden gelen ilk doğrudan yanıt oldu.

REPTILIANLAR KİM, NEDEN SİYASETÇİLERLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR?

Reptilian, Türkçede "sürüngenimsi" anlamına gelen ve özellikle komplo teorilerinde kullanılan bir kavram. Teoriye göre insan görünümüne bürünebilen sürüngen benzeri varlıklar, dünya siyasetini, finans kuruluşlarını ve medya organlarını gizlice kontrol ediyor.

Bu iddialarda devlet başkanları, kraliyet ailesi üyeleri ve dünyaca ünlü isimler sık sık hedef alınıyor. Ancak reptilianların varlığına veya insanların arasına karıştığına ilişkin herhangi bir bilimsel kanıt bulunmuyor.

TEORİ 1990'LI YILLARDA YAYGINLAŞTI

Sürüngen benzeri varlıkların anlatıldığı hikayeler eski mitolojilere ve bilim kurgu eserlerine kadar uzansa da günümüzdeki reptilian komplo teorisi, İngiliz yazar David Icke'ın 1990'lı yıllarda ortaya attığı iddialarla yaygınlaştı.

Icke, bazı dünya liderlerinin insan kılığına girmiş sürüngen benzeri varlıklar olduğunu ve insanlığı gizlice yönettiklerini öne sürdü. Geçmişte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve ABD'nin eski Başkanı Joe Biden hakkında da benzer iddialar ortaya atıldı.

GÖZLERİN BEYAZ GÖRÜNMESİNİN NEDENİ NE?

Wright'ın görüntülerinde gözlerini aniden yukarı çevirmesi, göz bebeklerinin kısa süreliğine üst göz kapaklarının altında kalmasıyla açıklanabilecek bir hareket olarak değerlendiriliyor.

Işık koşulları, hareket bulanıklığı ve dijital görüntü sıkıştırma işlemleri de bu tür anlık hareketlerin olduğundan farklı görünmesine neden olabiliyor. Ancak Wright'ın görüntüsündeki etkinin kesin teknik nedeni bağımsız olarak belirlenmiş değil.

Siyasetçinin açıklamalarına rağmen görüntüler üzerinden ortaya atılan doğaüstü iddiaları destekleyen doğrulanmış herhangi bir bulgu bulunmuyor.