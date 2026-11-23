İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının yayımladığı temin ilanına göre Jandarma Genel Komutanlığı, 2027 yılı için toplam 9 bin uzman erbaş alacak. Alım yalnızca erkek adaylara açık. Başvurular 23 Kasım 2026'da başladı ve 7 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar sürecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden giriş yapılan personeltemin.jandarma.gov.tr adresindeki Personel Temin Sistemi'nden yapacak.

KADROLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ JANDARMA BRANŞINDA

Kontenjanın 8 bin 174'ü jandarma branşına ayrıldı. Bunun yanında 500 lojistik, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere, 10 havacılık, 5 kurbağa adam, 5 bando, 3 at bakıcısı ve 3 bot serdümeni alınacak.

KPSS PUANI VE YAŞ ŞARTI NE?

Jandarma, muhabere, havacılık ve bando kontenjanlarına başvuracak adayların 2025 ya da 2026 KPSS'den (P3, P93 veya P94) en az 60 puan almış olması gerekiyor. Lojistik kontenjanlarında taban puan 50. Ustalık, kalfalık ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi olan adaylar lojistik branşındaki belgeli kontenjanlara KPSS puanı olmadan da başvurabilecek. Adayların 1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2007 tarihleri arasında (iki tarih dahil) doğmuş olması şart. Askerlik hizmetini yapmış olma şartı aranmıyor.

BOY VE SAĞLIK ŞARTLARI

Başvuracakların boyunun en az 167, en fazla 210 santimetre olması ve kilosunun kılavuzdaki boy-kilo tablosuna uyması gerekiyor. Adaylar seçme sınavlarını geçtikten sonra yetkili bir hastaneden "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak zorunda. Branşlara göre ayrıntılı şartlar, jandarma.gov.tr ve jsga.edu.tr adreslerinde yayımlanan 2027 Yılı Uzman Erbaş Temini kılavuzunda yer alıyor.