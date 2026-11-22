Nurgül Yeşilçay, son dönemde verdiği kiloların nedenini açıkladı. Yoğun çalışma temposunda 3 kilo kaybettiğini belirten oyuncu, özel bir diyet programı uygulamadığını söyledi.

3 KİLO VERDİ! SIRRINI AÇIKLADI

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Nurgül Yeşilçay, hem yeni projesi hem de günlük yaşamına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekiyor. 50 yaşındaki oyuncu, yoğun geçen çalışma günlerinin kilosuna da yansıdığını belirtti. Son dönemde 3 kilo verdiğini söyleyen Yeşilçay, bu değişimin arkasında özel bir beslenme programı ya da zayıflama yöntemi bulunmadığını ifade etti. Ünlü oyuncu, kilo kaybının nedenini yoğun çalışma temposuna bağladı. Beslenme konusunda katı kurallar uygulamadığını anlatan Yeşilçay, mutfakta da doğaçlama hareket ettiğini dile getirdi.

"DİYET MİYET YOK, ÇALIŞMA VAR"

Nurgül Yeşilçay, kilo vermesine ilişkin yaptığı açıklamada herhangi bir diyet uygulamadığının altını çizdi. Ünlü oyuncu, hem çalışma temposunu hem de mutfaktaki alışkanlıklarını şu sözlerle anlattı: "Çok yoğun çalıştığım için üç kilo verdim. Diyet miyet yok, çalışma var. Tamamen doğaçlama yapıyorum. Tepsiyi yağlıyorum. Dizi izlerken sağlıklı bir şeyler yemek istiyorum."

PANCAR CİPSİ TARİFİ DİKKAT ÇEKTİ

Nurgül Yeşilçay'ın son dönemde ilgi gören bir diğer konusu ise mutfakta hazırladığı atıştırmalıklar oldu. Oyuncunun özellikle pancar cipsi tarifi beğeni topladı. Televizyon izlerken daha sağlıklı bir atıştırmalık tüketmek istediğini belirten Yeşilçay, bu nedenle pancar kullanarak cips hazırladığını anlattı. Mutfakta doğaçlama hareket ettiğini söyleyen oyuncu, tarifini anlatırken tepsiyi yağladığını da ifade etti.