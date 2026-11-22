Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tarlada oyun oynayan 5 yaşındaki Ali Ç., amcasının kullandığı traktörün altında kaldı. Talihsiz çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada oyun oynayan 5 yaşındaki Ali Ç., amcası M. Ç.'nin kullandığı traktörün altında kaldı. Olayı fark eden amca, vakit kaybetmeden jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde küçük Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Ç.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.