Solhan'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından taşkın yaşanan ilçede vatandaşlar, evlerine ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

DERENİN DEBİSİ YÜKSELDİ

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Solhan'dan geçen derenin debisi yükseldi. Bazı noktalarda yaşanan taşkınlar nedeniyle zemin katlardaki ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

FIRININ DEPOSUNU SU BASTI

Su baskınından etkilenen iş yerlerinden birinin ilçe merkezindeki bir fırın olduğu öğrenildi. Fırının deposuna dolan su nedeniyle içerideki çok sayıda un ve tuz çuvalı ıslanarak kullanılamaz hale geldi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Solhan Belediyesi ve Kaymakamlık ekipleri, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için bölgede çalışma başlattı.

METEOROLOJİ VE VALİLİK UYARMIŞTI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 20 Kasım'da yayımladığı uyarıda Bingöl genelinde 21 Kasım Cumartesi sabahından itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuştu. Uyarıya göre yağışların 22 Kasım Pazar günü saat 09.00'a kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyordu.

Bingöl Valiliği de yağışların aralıklı sağanak ve yağmur şeklinde olacağını, 1800 metre ve üzerindeki rakımlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar beklendiğini bildirmişti. Valilik, ani sel, su baskını, dere taşkını, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama, don ve tipi gibi risklere karşı vatandaşları uyarmıştı.

Meteoroloji, son bir hafta içinde Bingöl için birden fazla kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. 19 Kasım'da yapılan uyarıda da yağışların özellikle Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı belirtilmişti.