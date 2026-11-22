Ankara Akyurt'ta iş makinesinin altında kalan Kardelen Koç'un ölümüne ait kamera kayıtları ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akyurt'ta 16 Kasım'da yaşanan olayda iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren Kırşehir nüfusuna kayıtlı 17 yaşındaki Kardelen Koç'un son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan kayıtlar, acı olayın nasıl yaşandığını gösteriyor.
Akyurt'ta geçen hafta yaşanan ve 17 yaşındaki bir genç kızın hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıktı.
İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALDI
Akyurt'ta 16 Kasım'da yaşanan olayda, Kırşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kardelen Koç (17), iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetmişti.
ACI ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, Koç'un iş makinesinin altında kaldığı anları gösteriyor.
Kaynak: İHA
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