Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Orhan Camisine gelen vatandaşlarla mahalle sakini arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. İşe gitmek için evinden çıkan ve aracının önünün kapatılmasına tepki gösteren mahalleli, tartıştığı kişinin boğazını sıkarak "Haftaya bu camiye gelme, vururum" diye tehdit etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

PARK EDİLEN ARAÇLAR YOLU KAPATTI

Olay, sabahın erken saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Orhan Mahallesi'ndeki tarihi Orhan Camisi çevresinde meydana geldi. Camiye gelen bazı vatandaşların araçlarını dar sokağa park etmesi nedeniyle yol kapandı. İşe gitmek üzere evinden çıkan bir mahalle sakini, aracının önünün kapatıldığını görünce duruma tepki gösterdi.

"HAFTAYA BU CAMİYE GELME, VURURUM"

Mahalle sakini ile cami cemaatinden bir kişi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkelenen mahalleli, tartıştığı kişinin boğazını sıkarak "Haftaya bu camiye gelme, vururum" sözleriyle tehditte bulundu.

Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ve tartışma sona erdi. Olay anları ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.