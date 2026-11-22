Erzurum'da kent merkezindeki bir kuyumcuda yaşanan silahlı soygun girişimi, çevredeki esnafın müdahalesiyle son buldu. Kaçarken etkisiz hale getirilen maskeli şüpheli, adliyeye sevk edildi.

SİLAH TEHDİDİYLE ALTINLARI POŞETE KOYDURDU

Taşmağazaları Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, maskeli bir kişi kuyumcuya girdi. İddiaya göre şüpheli, silah tehdidiyle tezgahtaki altınları yanında getirdiği poşete koydurdu.

KAÇARKEN 2 KARDEŞİ YARALADI

Şüphelinin dükkandan kaçtığı sırada iş yeri sahibi kardeşler Cem ve Cüneyt Özoltu ile karşılaştığı ve 2 kardeşi silahla yaraladığı öne sürüldü. Olayı fark eden çevredeki esnaf yardıma koşarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi ve polise teslim etti.

"ADALET İÇİN BAYRAĞA YAKIŞANI YAPTIM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Recep Ö., Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erzurum Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyeye sevk edildiği sırada bir gazetecinin "Kuyumcuyu neden soydun?" sorusuna şüpheli, "Adalet için bayrağa yakışanı yaptım" yanıtını verdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, maskeli şüphelinin elinde silahla kuyumcuya girdiği ve vitrindeki altınları poşete doldurttuğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca iş yeri sahiplerinin dükkana geldiği, şüphelinin kaçarken 2 kardeşle karşılaşıp silah çektiği ve çevrede vatandaşların toplandığı anlar yer alıyor.

SCOOTERLA GELDİ

Farklı bir açıdan kaydedilen görüntülerde ise Recep Ö.'nün scooterını park ederek kuyumcuya doğru yürüdüğü görülüyor. Kayıtlarda, olayı fark eden esnafın yardıma koştuğu, şüphelinin elinde silahla scooterına döndüğü, ateş ettiği ve çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildiği anlar yer alıyor.