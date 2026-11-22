Hollywood'un unutulmaz aksiyon yıldızlarından Bruce Willis, uzun süredir mücadele ettiği demans hastalığı nedeniyle gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. 2022 yılında oyunculuk kariyerine veda etmek zorunda kalan 71 yaşındaki yıldız, bu kez kızı Tallulah Willis'in 21 Kasım'da paylaştığı fotoğrafla yeniden sevenlerinin karşısına çıktı.

KIZI SON HALİNİ PAYLAŞTI

Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen 32 yaşındaki kızı Tallulah Willis, babasıyla geçirdiği özel anlardan birini takipçileriyle paylaştı. Bahçedeki salıncakta yan yana oturan baba-kızın el ele tutuştuğu fotoğraf dikkat çekti.

Tallulah'ın bir kolunu ünlü oyuncunun omzuna doladığı görüldü. Paylaşımına yalnızca iki emoji ekleyen Tallulah, babasına olan sevgisini bu kareyle gösterdi.

Fotoğrafın ardından çok sayıda hayranı Bruce Willis'e sevgi ve destek mesajları gönderdi.

2023 YILINDA DEMANS TEŞHİSİ KONULMUŞTU

"Zor Ölüm", "Altıncı His" ve "Ucuz Roman" gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Bruce Willis'in ailesi, Mart 2022'de oyuncuya iletişim becerilerini etkileyen afazi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından ünlü yıldızın oyunculuk kariyerini sonlandırdığı duyurulmuştu.

Şubat 2023'te ise ailesi, Willis'e frontotemporal demans teşhisi konulduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Beynin özellikle davranış, kişilik ve dil becerileriyle ilişkili bölgelerini etkileyen hastalık nedeniyle oyuncunun yaşamında önemli değişiklikler yaşandı.

24 SAAT ÖZEL BAKIM ALTINDA

Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis, daha önce yaptığı açıklamalarda ünlü oyuncunun ailesine yakın ayrı bir evde, 24 saat profesyonel bakım aldığını belirtmişti. Bu kararın, Willis'in sakin bir ortamda yaşamasını sağlamak ve çocuklarının günlük düzenini korumak amacıyla alındığı ifade edilmişti.

Mayıs 2026'da eşinin durumuna ilişkin konuşan Emma Heming Willis, Bruce'un ailesinin sevgisi ve desteğiyle çevrili olduğunu vurgulamıştı.

KIZININ DÜĞÜNÜNDE DE YANINDAYDI

Öte yandan Tallulah Willis, 8 Ağustos 2026'da müzisyen Justin Acee ile Idaho'da düzenlenen özel bir törenle evlenmişti. Bruce Willis de kızının bu mutlu gününde yanında yer almış, düğünde çekilen aile fotoğrafları büyük ilgi görmüştü.

Son olarak paylaşılan yeni kare, uzun süredir kameralardan uzak kalan Hollywood yıldızının ailesiyle geçirdiği özel anlardan birini daha gözler önüne serdi.