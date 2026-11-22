İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait MQ-1 ve MQ-9 tipi iki insansız hava aracının İran hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerek Bahreyn'deki ABD askeri üslerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Bahreyn'de bulunan iki ABD üssündeki Patriot hava savunma sistemlerine ait iki radarın füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları, İran hava sahasının ihlal edilmesine karşılık verilmeye devam edileceği uyarısında bulundu. Saldırıların radar sistemlerinde oluşturduğu hasara ilişkin ise bağımsız bir doğrulama paylaşılmadı.

BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI, VATANDAŞLARA SIĞINAK UYARISI YAPILDI

Bahreyn'de hava sirenlerinin çalmasının ardından İçişleri Bakanlığı vatandaşlara güvenlik uyarısında bulundu. Bakanlık, olası tehditlere karşı halkın en yakın güvenli sığınaklara geçmesini isterken, tehdidin niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Bakanlık, kısa süre sonra yaptığı açıklamada ise İran'ın bir sivil endüstriyel tesisi hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, saldırı sonucu tesiste yangın çıktığı ve sivil savunma ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre tesiste maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

BAHREYN, İRAN SALDIRILARINI BMGK'YA TAŞIDI

Bahreyn'in New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, 19 Kasım'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne iki ayrı mektup gönderdi. Mektuplarda, İran'ın 17 ve 18 Kasım tarihlerinde Bahreyn'e yönelik saldırılarını yeniden başlattığı bildirildi.

Bahreyn ordusunun hava savunma sistemlerinin çok sayıda hava saldırısını hedeflerine ulaşmadan engellediği ve imha ettiği belirtilen mektuplarda, İran'ın saldırıları en sert şekilde kınandı. Söz konusu eylemlerin Bahreyn'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği ifade edildi.

Bahreyn yönetimi ayrıca İran Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn mahkemelerinin İran adına casusluk ve Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olma suçlamaları kapsamında verdiği kararlar hakkındaki açıklamalarını reddetti. Tahran'ın açıklamaları, ülkenin içişlerine müdahale ve yargı bağımsızlığının ihlali olarak değerlendirildi.

Mektuplarda BM Şartı'nın 51. maddesi ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki Ortak Savunma Anlaşması'na atıfta bulunularak Bahreyn'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkı dahil gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

64 KİŞİYE MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi, 16 Kasım'da İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları suçlamasıyla yargılanan 64 kişiyi müebbet, 5 kişiyi ise 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Hapse mahkum edilenler arasında ülkenin en yüksek Şii dini merci olarak gösterilen Ayetullah İsa Kasım'ın da bulunduğu 60 din adamının yer aldığı, diğer 9 kişinin ise bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, Bahreyn'deki Er-Riffa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait bir radarı 6 insansız hava aracıyla hedef aldığını duyurmuştu. Bahreyn ordusu ise hava savunma sistemlerinin saldırıları engellediğini açıklamıştı.

KATAR HEYETİ TAHRAN'DA İKİ SAAT GÖRÜŞTÜ

ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla azaltılması için arabuluculuk girişimlerini sürdüren Katar da temaslarını yoğunlaştırdı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Katar'dan bir heyetin cuma akşamı Tahran'a geldiğini ve taraflar arasında yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran ile ABD arasında diplomatik bir fırsat oluşturulup oluşturulamayacağına ilişkin hem çevrim içi hem de yüz yüze temasların sürdüğünü belirten Garibabadi, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Garibabadi ayrıca İran'ın geçmiş dönemlere kıyasla daha güçlü olduğunu öne sürdü. Katar heyetinin Tahran'daki temaslarının ardından ülkeden ayrılıp ayrılmadığına ilişkin ise bilgi paylaşmadı.