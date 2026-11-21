Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, serbest vuruştan yediği golle mücadelede 2-1 geriye düştü.

İSMAİL İSTEDİ, EDERSON KABUL ETMEDİ

Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanan zorlu karşılaşmaya, ev sahibi ekibin ikinci golü öncesinde sarı-lacivertli savunma hattı ile kaleci arasında yaşanan iletişim dikkat çekti. Kocaelispor'un ceza sahası yayının hemen gerisinden kazandığı tehlikeli serbest vuruşta Fenerbahçe barajı kurulurken, orta saha oyuncusu İsmail Yüksek yerden gelebilecek şutlara önlem almak amacıyla barajın arkasına yatmak istedi. Ancak kalesinden barajı yönlendiren Ederson, milli futbolcunun bu ısrarlı talebini geri çevirerek baraj arkasında oyuncu istemediğini işaret etti. Kalecisinin uyarısı üzerine pozisyonunu değiştiren İsmail Yüksek, savunmadaki yerini aldı.

YERDEN ŞUT VE GOL

Yaşanan bu diyaloğun hemen ardından serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçen Maglica, yerden sert ve düzgün bir vuruş çıkardı. Fenerbahçe barajının atış esnasında sıçramasıyla birlikte altından geçen top, filelerle buluştu ve Kocaelispor bu golle skoru 2-1'e taşıdı. Golün ardından yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan baraj öncesi görüntüler, futbolseverlerin en çok konuştuğu anlardan biri oldu.