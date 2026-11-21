Bolu Belediyesi davasında savcı tutukluluğun devamını istedi, mahkeme heyeti ise Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin ve şirket yetkilisi Faruk Güner'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ev hapsindeki iki şirket yetkilisinin tedbiri imza ve yurt dışı çıkış yasağına çevrildi. Duruşma 22 Mart'a ertelendi.

BOLU BELEDİYESİ DAVASINDA TANJU ÖZCAN HAKİM KARŞISINDA

Bolu Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz eylül ayında yürütülen soruşturma kapsamında, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ve gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T. ile yüklenici firma yetkilileri F.G., F.L. ve Y.E. tutuklandı. Başka bir dava kapsamında tutuklu bulunan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan da bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Avukatların itirazları üzerine B.T., F.L. ve Y.E. tahliye edildi. Sanıklar hakkında "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "Edimin ifasına fesat karıştırmak", "Zimmet" ve "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamaları yöneltildi.

Duruşmaya verilen öğle arasının ardından Bolu Belediyesi çalışanları tanık olarak dinlendi. Duruşmada savcı ara mütaalasını açıklayarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ile adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklar Yılmaz Erdoğan ve Fatih Lekesiz hakkında somut deliller ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

ÖZCAN: NEDEN CEZALANDIRILIYORUM?

Mütalaaya karşı savunmasını yapan Tanju Özcan, savcının mütalaasına katılmasının mümkün olmadığını ifade ederek sanıkların boşa ifade verdiğini iddia etti. Özcan, "Neden cezalandırılıyorum ne oluyor nedir bu işin esası merak ediyorum. Tahliye kararının verilmesini talep ediyorum" dedi.

4 TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE KARARI

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yaptıkları savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıklayarak, tutuklu sanıklar Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin ile şirket yetkilisi Faruk Güner'in adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verildi. Mahkemede ayrıca adli kontrol tedbirleri kapsamında ev hapsi cezası devam eden şirket yetkilileri Yılmaz Erdoğan ve Fatih Lekesiz'in ev hapsinin imza ve yurt dışı çıkış yasağına döndürülmesine, adli kontrol tedbirlerinden imza tedbiri bulunan sanıkların ise imza tedbirinin kaldırılarak yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi. Duruşma 22 Mart tarihine ertelendi.