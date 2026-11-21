Adsız Murat:

Ne utanmaz adamsın, sen hep sütten çıkmış ak kaşıksın. Ya birazda aynaya baksan, bir özeleştiri yapsan. Hiç mi takımına bakmıyorsun Uğurcan gününde olmasaydı bu sefer ne bahane bulacaktın. Bu gecelere alemlere akmaya benzemez. Haydi bakalım Aston Villa maçında da hakeme yapsana bir hareket veya söylem.