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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından yardımcı hakeme söylemde bulunmasının ardından kırmızı kart gördü. Deneyimli teknik adam, gelecek hafta Beşiktaş maçında kulübede olmayacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların ligde Samsunspor ile oynadığı karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gördü.
YARDIMCI HAKEM UYARDI, KIRMIZI KART GELDİ
Okan Buruk'un maçın ardından karşılaşmanın yardımcı hakemine bir söylemde bulunduğu görüldü. Yardımcısının uyarısının ardından maçın hakemi Ali Şansalan, Okan Buruk'a önce sarı kart ardından da kırmızı kart gösterdi.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Okan Buruk'un kırmızı kart görmesinin ardından büyük bir şaşkınlık yaşadığı ve karşılaşmanın hakemlerine tepkide bulunduğu görüldü. Ali Nacik Küçük'e konuşan Okan Buruk, "Ben hiçbir şey söylemedim, Ali Şansalan beni elini sıkmadığım için attı." dedi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK
Gördüğü kırmızı kart nedeniyle otomatik olarak cezalı duruma düşen Okan Buruk, önümüzdeki hafta oynanacak kritik Beşiktaş derbisinde yedek kulübesindeki yerini alamayacak.
“Ne utanmaz adamsın, sen hep sütten çıkmış ak kaşıksın. Ya birazda aynaya baksan, bir özeleştiri yapsan. Hiç mi takımına bakmıyorsun Uğurcan gününde olmasaydı bu…”Tüm yorumlar (3)
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