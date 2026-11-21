10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceği iddiası DMM tarafından yalanlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DMM, 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Merkez, uluslararası basın ve sosyal medyada çıkan iddialara karşı kamuoyunu uyardı.
İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceğine yönelik iddialar asılsızdır. Kamuoyunun, gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.
Kaynak: DHA
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