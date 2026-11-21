Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaletin toplumsal huzur ve devlet düzeni açısından taşıdığı öneme değindi.

Erdoğan, "Toplumları ve devletleri güçlü kılan, her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem, yaşama imkanı bulamaz." ifadelerini kullandı. Kanunların uygulanmadığı ve suç işleyenlerin cezalandırılmadığı bir düzende birlik ve huzurun sağlanamayacağını belirtti.

"GEÇ GELEN ADALETİN VİCDANLARI KARARTMAKLA KALMAYIP..."

Adaletin zamanında sağlanmasının önemine işaret eden Erdoğan, "Geç gelen adaletin vicdanları karartmakla kalmayıp devlet ile vatandaş arasındaki bağında yıpranmasına neden olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz." dedi. Yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulması için yatırımların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Bizim tüm çabamız, tüm gayemiz, bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız adaletin gecikmeden tecelli etmesi için." ifadelerini kullandı.

YARGILAMA SÜRELERİNİN KISALTILMASI HEDEFLENİYOR

Yargı alanındaki kanun değişiklikleri ve dijital dönüşüm çalışmalarının temel hedeflerinden birinin yargılama sürelerini kısaltmak olduğunu belirten Erdoğan, hedef süre uygulamalarının daha sıkı takip edilmesine yönelik adımlar atıldığını söyledi. Adalet hizmet binalarının çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, "Toplumun bütün kesimlerine güven veren adil işleyen yargı sistemi barışın anahtarıdır." dedi.

29 KATLI YENİ ADALET SARAYI HİZMETE AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce üç ayrı binada hizmet veren Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin yeni yapıda tek çatı altında toplandığını açıkladı. Yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alana sahip 29 katlı binada 160 cumhuriyet savcısı odası, 136 hakim odası, 14 ağır ceza mahkemesi başkanı odası ve 113 duruşma salonu bulunuyor. Ayrıca toplam 360 kişi kapasiteli iki büyük duruşma salonu ile 317 araçlık otopark da hizmet verecek.

4 İLÇEDE YAKLAŞIK 1,8 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERECEK

Yeni adalet sarayının Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde yaşayan 1 milyon 791 bin kişiyi kapsadığını belirten Erdoğan, binanın teknolojik altyapısıyla yargı hizmetlerinin daha etkin sunulacağını söyledi. Sağlık ünitesi, banka şubesi, postane ve sosyal yaşam alanlarının da bulunduğu yapının vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

"AMA BİNALAR İNSANLA ANLAM KAZANIR"

Adalet hizmetlerinde fiziki imkanlar kadar insan unsurunun da önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanlarına seslendi. Cumhurbaşkanı, "Modern, geniş, konforlu mekanlar kuşkusuz hizmetin verilmesi için önemlidir. Ama binalar insanla anlam kazanır. Cam, Çelik ve betondan oluşan bu yapıyı gerçek anlamda adalet sarayına çevirecek olan sizlerin gayretidir." ifadelerini kullandı.