Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki "Savcı Leyla" karakteriyle tanınan oyuncu Çiğdem Batur'un camide çektiği video sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Paylaşımın ardından savcılık harekete geçti.

CAMİDE ÇEKTİĞİ VİDEO GÜNDEM OLDU

Çiğdem Batur, Sultanahmet Camii ziyaretine ilişkin çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Cami içinde çekilen görüntülerde burnunu kapattığı görülen Batur, camide yoğun bir ayak kokusu olduğunu öne sürerek soruna çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

SOSYAL MEDYADA FARKLI TEPKİLER

Batur'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar camide video çekilmesinin ve kullanılan ifadelerin yanlış olduğunu savundu. Bazı kullanıcılar ise yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği camiye ilişkin dile getirilen soruna katıldığını belirtti.

SAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tartışmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batur hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesinde, Batur'un videoda kullandığı "ayak kokusu" ve "rezil oluyoruz" ifadelerinin, ayakkabısız girilen kutsal bir mekanda bulunan cami cemaatini ve ibadet eden kişileri aşağılayıcı nitelikte olduğu belirtildi.

TCK 216 KAPSAMINDA SUÇLAMA

Batur hakkındaki soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi kapsamında "halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla yürütülüyor.

BATUR: AMACIM İNANCI HEDEF ALMAK DEĞİLDİ

Tartışmaların ardından Çiğdem Batur, Instagram hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Sözlerinin amacının herhangi bir inancı, ibadet eden insanları ya da kutsal bir mekanı hedef almak olmadığını vurgulayan Batur, dikkat çekmek istediği konunun hem ibadet hem de turistik amaçla ziyaret edilen tarihi bir mekandaki hijyen ve havalandırma sorunu olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN YÜZÜ"

Batur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Sultanahmet Camii'nde yaptığım paylaşımla ilgili oluşan tartışmaları görüyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki; sözlerimin amacı herhangi bir inancı, ibadet eden insanları veya kutsal bir mekânı hedef almak değildi.

Dikkat çekmek istediğim konu, hem ibadet hem de turistik amaçlı ziyaret edilen tarihi bir mekândaki hijyen ve havalandırma sorunuydu.

Takdir edersiniz ki; Sultanahmet Camii ve Ayasofya, yalnızca bizim tarihi ve kültürel mirasımızın değil, Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli yüzlerinden biridir. Paylaştığım videoda, bu kıymetli mekânları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ülkemizden nasıl bir izlenimle ayrıldıklarına ilişkin endişemi dile getirmek istedim.

İfade biçimimin farklı şekillerde yorumlanmış olmasını anlıyorum. Herkesin düşüncesini ifade etme hakkına da saygı duyuyorum.

Konuyla ilgili yetkililerle yaptığım görüşmede hassasiyetimin doğru anlaşıldığını görmek ve dile getirdiğim sorunun çözümü için gerekli adımların atılacağını öğrenmek beni çok mutlu etti. Bu konuda en kısa zamanda güzel gelişmeler yaşanacağına inanıyorum.

Öte yandan eleştiri ve farklı görüşlere her zaman açık olmakla birlikte, hakaret, tehdit ve kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlara ilişkin yasal haklarım saklıdır.

Bu nitelikteki içerikler gerekli hukuki değerlendirmeler doğrultusunda ele alınacaktır.

Çünkü hiç kimsenin düşüncesini ifade etme hakkı, bir başkasının onurunu ve kişilik haklarını ihlal etme özgürlüğü anlamına gelmez."