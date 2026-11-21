Mısır'da modern ütüleme yöntemlerine rağmen bazı mahallelerde geleneksel yöntemler kullanılmaya devam ediyor. Ülkede 100 yılı aşkın geçmişe sahip olduğu belirtilen "makwagi" mesleğini sürdüren ustalar, kıyafetleri eski tip ütülerle düzleştiriyor. Dar ve küçük dükkanlarda çalışan ustaların kullandığı yöntem ise alışılmış ütüleme tekniklerinden oldukça farklı.

KIYAFETLERİN ÜZERİNE AĞIZLARINDAN SU PÜSKÜRTÜYORLAR

Geleneksel yöntemin en dikkat çekici aşaması, kıyafetlerin nemlendirilmesi sırasında yaşanıyor. Ustalar, ütüleyecekleri kumaşları yumuşatmak ve kırışıklıkları açmak için ağızlarına aldıkları suyu doğrudan kıyafetlerin üzerine püskürtüyor. Modern buharlı ütülerde kullanılan nemlendirme işlemi, bu yöntemde ustaların ağızlarından püskürttükleri suyla gerçekleştiriliyor.

ÜTÜYÜ AYAĞIYLA BASTIRIYOR

Görüntülerde bir ustanın kıyafetleri düz bir yüzeye sererek ütülemeye hazırladığı görülüyor. Usta, daha sonra ağır ve eski tip ütüyü kullanırken ayağıyla baskı uyguluyor. Bir eliyle kumaşı düzelten ustanın diğer eliyle ütüyü yönlendirdiği, ayağından aldığı destekle de kıyafetin üzerindeki kırışıklıkları gidermeye çalıştığı görülüyor.

MODERN YÖNTEMLERE RAĞMEN MESLEK SÜRÜYOR

Mısır'da kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel ütücülük, kullanılan araçlar ve çalışma biçimiyle modern ütüleme yöntemlerinden ayrılıyor. Özellikle ağızdan su püskürtülmesi ve ağır ütülerin ayak desteğiyle kullanılması, mesleğin en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.