Gaziantep FK ile Gençlerbirliği arasında oynanan mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşandı. Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Myenty Abena, hava topuna yükseldiği pozisyonda başına aldığı darbenin ardından yerde kaldı.

Futbolcunun yerden kalkamaması üzerine sağlık ekipleri müdahale için oyun alanına girdi. Abena'nın durumunun değerlendirilmesi sırasında sağlık görevlileri uzun süre saha içerisinde kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ UZUN SÜRE MÜDAHALE ETTİ

Başına aldığı darbenin ardından yerde kalan Myenty Abena'ya sağlık ekipleri tarafından uzun süre müdahalede bulunuldu. İlk müdahalenin ardından futbolcunun sahadan ambulansla çıkarılmasına karar verildi. Bunun üzerine ambulans oyun alanına alındı.

AMBULANS SAHAYA GİRDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri, ambulansın doğrudan futbol sahasına girmesi oldu. Sağlık görevlileri, Abena'nın ambulansa alınması için çalışmalarını sürdürdü. Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla sahadan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye götürülen futbolcunun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama henüz paylaşılmadı. Abena'nın hastanedeki kontrollerinin ardından durumunun netleşmesi bekleniyor.

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS