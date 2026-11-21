Tekirdağ'da sis Malkara, Muratlı, Hayrabolu yollarında ulaşımı olumsuz etkilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da gece başlayıp sabaha karşı artan sis, Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına inerken trafik ekipleri sürücüleri uyardı, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.
Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?