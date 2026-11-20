"Ev genci lideri" olarak tanınan Barış Özbay'ın 5 yıl önceki yaşamına ilişkin yeni bir ayrıntı dikkat çekti. Özbay'ın geçmişte bir firmada bölge sorumlusu olarak çalıştığı bilgisi, eski ve yeni görüntüleriyle birlikte yeniden ilgi odağı oldu.

5 YIL ÖNCE BÖLGE SORUMLUSUYMUŞ

Barış Özbay hakkında ortaya çıkan bilgilere göre, genç isim yaklaşık 5 yıl önce bir kuruyemiş firmasında bölge sorumlusu olarak görev yapıyordu. Özbay'ın geçmişte çalışma hayatının içinde yer alması, bugün tanındığı kimliğiyle birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıktı. Bir dönem kurumsal iş hayatında görev yapan Özbay'ın eski görüntüleri, son dönemdeki görüntüleriyle karşılaştırılmaya başlandı. Özellikle yıllar içinde yaşadığı değişim, onun geçmişini merak edenlerin ilgisini çekti.

ESKİ VE YENİ HALİ ARASINDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Barış Özbay'ın depresyon yaşadığı dönemden öncesine ve sonrasına ait olduğu belirtilen görüntüleri de dikkat çekti. Yıllar önceki görüntüleri ile bugünkü hali arasındaki farklılıklar, Özbay'ın yaşamında geçirdiği değişime yönelik merakı artırdı.