Komşuda demografik alarm verildi. Eurostat'ın Yunanistan'a ilişkin verilerine göre ülkedeki hanelerin neredeyse dörtte üçü çocuksuz. Her dört haneden yaklaşık üçünde çocuk bulunmaması, ülkenin demografik yapısına ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkardı.

EUROSTAT VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat'ın verileri, Yunanistan'da çocuk bulunan ve bulunmayan haneler arasındaki belirgin farkı ortaya koydu. Açıklanan tabloya göre ülkedeki hanelerin büyük çoğunluğunda çocuk yaşamıyor. Çocuksuz hanelerin oranının yaklaşık yüzde 75'e yaklaşması, aile yapısındaki değişimin boyutunu gösteriyor. Bu oran, ülkedeki her dört haneden yalnızca yaklaşık birinde çocuk bulunduğu anlamına geliyor.

2,99 MİLYON HANEDE ÇOCUK YOK

Eurostat'ın 2025 yılı verilerine göre Yunanistan'da toplam 4,06 milyon hane bulunuyor. Bu hanelerin yaklaşık 2,99 milyonunda 18 yaşından küçük çocuk yaşamıyor. Çocuk bulunan hanelerin sayısı ise 1,06 milyon seviyesinde kalıyor.

ÇOCUKLU HANELERİN YARISINA YAKININDA TEK ÇOCUK VAR

Araştırmanın bir başka dikkat çekici sonucu da çocuk bulunan hanelerdeki dağılım oldu. Yunanistan'da 495 bin hanede bir çocuk, 418 bin hanede iki çocuk, 149 bin hanede ise üç veya daha fazla çocuk bulunuyor. Buna göre çocuklu hanelerin yaklaşık yüzde 47'sinde yalnızca bir çocuk yaşıyor. Üç veya daha fazla çocuğun bulunduğu hanelerin oranı ise yüzde 14 civarında kalıyor. Bu veriler, çocuk bulunan ailelerin yapısına ilişkin de önemli bilgiler sunuyor.

AVRUPA'DA DA BENZER TABLO VAR

Yunanistan'daki veriler, Avrupa Birliği genelinde yaşanan değişimle de benzerlik gösteriyor. Eurostat'ın 2025 yılı istatistiklerine göre AB ülkelerindeki hanelerin yüzde 76,6'sında çocuk bulunmuyor. Çocuklu hanelerin oranı ise yüzde 23,3 seviyesinde.