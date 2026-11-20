Güney Kore'de yarım milyon öğrencinin girdiği üniversite giriş sınavı Suneung'da 111 aday yasaklı akıllı cihazla yakalandı. Eğitim Bakanlığı'nın cuma günü yaptığı açıklamaya göre adaylardan beşi sınav sırasında cihaz kullanırken suçüstü yakalandı, BBC'nin haberine göre.

Bu yılki sınav, yapay zekâ yardımıyla kopya çekilen ve ülkede büyük tepki çeken skandalların gölgesinde yapıldı. Yetkililer sınavdan önce kopyaya karşı benzeri görülmemiş önlemler açıkladı.

BÜTÜN TELEFONLAR AYNI ANDA ÇALDI

Perşembe günü 08.00 ile 15.00 arasında ülkedeki bütün cep telefonlarına üç kez acil durum uyarısı gönderildi. Sessiz moddaki telefonlar ve dolaşımdaki turistlerin telefonları bile aynı anda öttü; yalnız kapalı ya da uçak modundaki cihazlar çalmadı. Güney Kore, sınavda kopyacıları yakalamak için ulusal afet uyarı sistemini ilk kez kullandı.

Adaylardan gizli kameraları engellemek için gömlek ve ceketlerindeki düğmeleri kapatmaları istendi, gözlükler tek tek kontrol edildi. Önlemler dürüst adayları bile tedirgin etti: Bir lise son sınıf öğrencisi kemik çerçeveli gözlüğünün akıllı gözlük sanılmasından korktuğunu, bir diğeri de şüphe çekmemek için gözlük yerine lens taktığını anlattı.

160 SORUDA 1 YANLIŞ YAPAN BİRİNCİ İTİRAF ETTİ

Önlemlerin fitilini, ülkenin yeminli mali müşavirlik sınavında birinci olan 34 yaşındaki Han Won-seok'un itirafı ateşledi. 160 sorudan yalnız birini yanlış yapan Han, mikro kamerayla soruları fotoğraflayıp yapay zekâya gönderdiğini, cevapları da akıllı telefonundan kontrol ettiğini bir videoda kabul etti. Geçen ay da iki aday üniversite sınavlarında yapay zekâlı gözlükle kopya çekerken yakalanmıştı.

Devlet Başkanı Lee Jae-myung cuma günü sınav sisteminin baştan aşağı yenilenmesini istedi. Lee, sınavlarda yapay zekâyla kopya çekmenin "adalete ve güvene zarar vererek toplumun temel düzenini sarstığını" söyledi.

ÜLKE 8 SAATLİĞİNE DURUYOR

Her kasım yapılan Suneung, yaklaşık 200 sorunun art arda sorulduğu sekiz saatlik bir maraton. Sınav günü inşaatlar duruyor, uçaklar kalkmıyor, askeri eğitimlere ara veriliyor. Pek çok Güney Koreli bu sınavı üniversiteyi, kariyeri ve toplumsal konumu belirleyen bir dönüm noktası olarak görüyor.

Kaynak: BBC