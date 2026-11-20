Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Otoyol Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde denetim gerçekleştirdi. Arifiye ilçesindeki Adapazarı Gişeleri'nde durdurulan farklı araçlarda yapılan kontrollerde, menşesi belirsiz ve etiketsiz hayvansal ürünler tespit edildi.

TONLARCA SAKATAT, PEYNİR VE SÜT ELE GEÇİRİLDİ

Araç kasalarında yapılan incelemelerde, uygun olmayan muhafaza koşullarında taşındığı belirlenen 4 bin 731 kilogram sakatat, 1192 kilogram peynir ve 580 litre süt ele geçirildi. Toplam miktarı yaklaşık 6,5 tonu bulan ürünlerin tüketime uygun olmadığı belirlendi. Ele geçirilen gıdalar, imha işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

613 BİN LİRALIK CEZA KESİLDİ

Denetimlerin ardından ilgili kişi ve kurumlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında sorumlulara toplam 613 bin 485 lira idari para cezası uygulandı.