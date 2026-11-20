Avustralya'da şüpheli paket nedeniyle yaklaşık bin kişinin tahliye edildiği olay yerinden canlı yayın yapan televizyon muhabiri Saavanah Bourke, haberin önüne geçen görüntüsüyle dikkat çekti. Kolsuz kıyafetiyle kamera karşısına geçen muhabirin kaslı kolları, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yayının sosyal medyada paylaşılmasının ardından milyonlarca kişi görüntüleri izlerken bazı kullanıcılar, haberin içeriğini dinlemek yerine muhabirin kollarına odaklandıklarını söyledi.

ŞÜPHELİ PAKET İHBARI ÜZERİNE CANLI YAYINA ÇIKTI

Olay, Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Maroochydore kentinde yaşandı. Bir binaya bırakılan şüpheli paket nedeniyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken yaklaşık bin kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Seven News muhabiri Saavanah Bourke de gelişmeleri aktarmak üzere olay yerinden canlı yayına bağlandı.

İZLEYİCİLERİN DİKKATİ MUHABİRİN KOLLARINA KAYDI

Kamera karşısında şüpheli paketle ilgili bilgi veren Bourke, gri renkli kolsuz kıyafetiyle yayın yaptı. Muhabirin belirgin kol ve omuz kasları, haberin yayınlanmasının ardından izleyicilerin dikkatini çekti. Seven News'in Instagram hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede 13 milyondan fazla izlenmeye ulaşırken yorumların önemli bir bölümü muhabirin fiziksel görünümüne odaklandı.

"HABERDEN TEK KELİME DUYMADIM"

Görüntülerin altında yapılan yorumlar da dikkat çekti. Bir kullanıcı, "Tek kelime duymadım, kollarına bakıyordum" derken başka bir izleyici, "Bence kimse haberi dinlemiyor" yorumunu yaptı. Bazı kullanıcılar ise muhabirin kaslarını esprili ifadelerle överek spor salonunda nasıl çalıştığını merak ettiklerini belirtti.

MUHABİRİN DİĞER MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Saavanah Bourke'nin yalnızca gazetecilik yapmadığı, aynı zamanda profesyonel fitness eğitmeni olduğu öğrenildi. Çocukluk yıllarında jimnastikle ilgilenen Bourke'nin haftada 30 saate kadar antrenman yaptığı, 2017 yılından itibaren ağırlık çalışmaları ve vücut geliştirme yarışmalarına yöneldiği belirtildi. Muhabirin ayrıca Saavfit adlı çevrim içi fitness koçluğu platformunu kurduğu aktarıldı.