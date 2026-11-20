İngiltere'de bulunduğu sırada bir yardım kuruluşuna bağışta bulunmak isteyen Acun Ilıcalı, yanında bağış yapabileceği para olmadığını fark etti. Durumu yanındaki Hasan Arda Kaşıkçı'ya anlatan Ilıcalı, "Oğlum paramız yok, rezil olduk" ifadelerini kullandı.

"TÜRK LİRASI VAR ABİ, VERMEYELİM"

Ilıcalı'nın sözleri üzerine Hasan Arda Kaşıkçı, yanlarında Türk lirası bulunduğunu belirterek, "Türk lirası var abi, vermeyelim" dedi. Ancak Ilıcalı, bağış yapmaktan vazgeçmedi.

"HAYIR İŞİ, TL VER ONU BOZDURSUNLAR"

Paranın hangi ülkeye ait olduğunun önemli olmadığını vurgulayan Ilıcalı, Kaşıkçı'ya "Hayır işi, TL ver onu bozdursunlar" yanıtını verdi. İkilinin İngiltere'de yaşadığı bu diyalog, ortaya eğlenceli anlar çıkardı.